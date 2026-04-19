«Είμαστε νικητές στο πεδίο της μάχης», δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπάγκερ Γκαλιμπάφ, σε τηλεοπτικό διάγγελμά του σε εθνικό επίπεδο, με κεντρικό μήνυμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απέτυχαν στους στόχους τους αφού το Ιράν ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ, ενώ διαμηνύει και ότι απέχει ακόμη πολύ μια συμφωνία.

«Ο εχθρός είναι στρατηγικά πίσω μας και έχει ηττηθεί», δήλωσε ο Γκαλιμπάφ συμπληρώνοντας: «Δεν έχουμε καταστρέψει τον εχθρό, εξακολουθούν να έχουν χρήματα και όπλα, αλλά έχουν ηττηθεί στη στρατηγική τους εναντίον μας».

«Αν αποδεχτήκαμε την κατάπαυση του πυρός, ήταν επειδή αποδέχτηκαν τα αιτήματά μας», είπε, αναφερόμενος στην εκεχειρία που εκπνέει την ερχόμενη Τετάρτη, ενώ άφησε αναπάνητο το ερώτημα αν τελικά θα επαναληφθούν οι συνομιλίες τη Δευτέρα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είχε ανακοινώσει ένα 24ωρο νωρίτερα η Τεχεράνη.

«Κάθε προσπάθεια του εχθρού ήταν να μας επιβάλει τις απαιτήσεις του οπότε εδώ είναι που η διαπραγμάτευση αποτελεί μέθοδο αγώνα».

Ο Γκαλιμπάφ και η αντιπροσωπεία του είχαν συνομιλίες κεκλεισμένων των θυρών στην Ισλαμαμπάντ με τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς στις 11 Απριλίου, στις υψηλότερα ιρανο-αμερικανικές επαφές από την εποχή πριν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Το Ιράν αναφέρει ότι έχει επαναφέρει «αυστηρό έλεγχο» στο Στενό του Ορμούζ, ανακαλώντας την προηγούμενη δήλωσή του ότι η ζωτικής σημασίας ναυτική οδός ήταν πλήρως ανοιχτή και επιρρίπτοντας ευθύνες για την ανατροπή στον συνεχιζόμενο ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ.