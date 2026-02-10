Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) προχώρησε στην απόσυρση από την αγορά προϊόντων τύπου ζελεδάκια (gummies) και συναφών γλυκισμάτων, τα οποία κρίθηκαν μη ασφαλή για κατανάλωση, λόγω της περιεκτικότητάς τους σε μουσκιμόλη, ουσία με ψυχοδραστικές ιδιότητες.

Συγκεριμένα, ύστερα από καταγγελία καταναλωτή και ελέγχους της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής, διαπιστώθηκε ότι προϊόντα που διανέμονται από την εταιρεία EC STEVIA ΑΕ και διατίθενται από καταστήματα με την επωνυμία SMOKE CARTEL EE περιέχουν μουσκιμόλη, προερχόμενη από το μανιτάρι Amanita muscaria. Παρότι εμφανίζονται ως κοινά γλυκίσματα και διατίθενται σε διάφορες γεύσεις, χαρακτηρίζονται επιβλαβή για την υγεία, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Ο ΕΦΕΤ ζήτησε την άμεση ανάκληση των προϊόντων και κάλεσε τους καταναλωτές να μην καταναλώνουν παρόμοια είδη που φέρουν ενδείξεις όπως «Amanita Gummies», «Mushroom Muscimol Gummies» ή «Magic Mushroom», ακόμη και αν αναγράφεται ότι προορίζονται «μόνο για διακοσμητική χρήση».