Από τη Σκανδιναβία μέχρι τις Άλπεις και από την Ουκρανία ως την Τσεχία, οι Ευρωπαίοι υπέστησαν αποπνικτικές συνθήκες το Σάββατο 27 Ιουνίου, καθώς το κύμα καύσωνα που συνδέεται με δεκάδες πλέον θανάτους επεκτάθηκε ανατολικά, καταρρίπτοντας ρεκόρ με τη θερμοκρασία σε ορισμένες περιοχές να ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας σημειώθηκαν στη Γερμανία, τη Δανία και την Τσεχία, καθώς και νέο ρεκόρ για τον μήνα Ιούνιο εντοπίστηκε και στην Ελβετία, την Πολωνία και την Ουκρανία.

Οι επιστήμονες δήλωσαν ότι αυτός ο αποπνικτικός καύσωνας δεν θα υπήρχε χωρίς την κλιματική αλλαγή, που προκάλεσαν οι ίδιοι οι άνθρωποι. «Αυτή η ζέστη δεν είναι ένας ευχάριστος καλοκαιρινός καιρός. Είναι μια υγειονομική κρίση», έγραψε στο X η Κάτριν Γκέρινγκ-Έκαρντ, Γερμανίδα ομοσπονδιακή βουλευτής και πρώην κοινοβουλευτική επικεφαλής του Κόμματος των Πρασίνων.

Η ζέστη στο Βερολίνο ήταν τέτοια, με τη θερμοκρασία να σκαρφαλώνει στους 41°C το Σάββατο με την αστυνομία να επιστρατεύει δύο αύρες στην πόλη για να ψεκάζουν ελαφρά τους ανθρώπους που προσπαθούσαν να δροσιστούν.

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Οι Αρχές σε Τσεχία, Ουκρανία και Πολωνίας κατέγραψαν ιστορικό ρεκόρ από 38 ως 40,9°C στις μεγάλες πόλεις τους.

Σε πολλές πόλεις της Γερμανίας και της Ιταλίας, το κύμα καύσωνα ήταν τέτοιο που οι φωτεινοί σηματοδότες έλιωσαν, προκαλώντας την αναστάτωση των πολιτών.

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Σημειώνεται πως οι χώρες της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης δεν έχουν τις υποδομές για να αντέξουν τον καύσωνα, καθώς δεν είναι συνηθισμένες στη ζέστη, με αποτέλεσμα πριν από λίγες ημέρες στην Γαλλία, πολίτες να μπουκάρουν σε κατάστημα και να σπρώχνουν ο ένας τον άλλον για ένα κλιματιστικό.

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Στο Άμστερνταμ εργαζόμενοι του αεροδρομίου τοποθέτησαν μικρές «πισίνες» στο χώρο της απογείωσης, προκειμένου να δροσιστούν στο διάλειμμά τους, καθώς η ζέστη είναι αφόρητη.

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Ένας φοιτητής μηχανικής, καταβεβλημένος από τη ζέστη του, κάλυψε το μπαλκόνι του με έναν γιγάντιο μουσαμά και το γέμισε με νερό, μετατρέποντάς το σε μια μίνι πισίνα και έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Στη Γαλλία οι πολίτες κάνουν βουτιές στον Σηκουάνα:

Η ακραία ζέστη προβλέπεται να αρχίσει να υποχωρεί κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας, ενώ έρχονται ισχυρές καταιγίδες που αναμένεται να δροσίσει τις ευρωπαϊκές χώρες. Το Παρίσι ανακοίνωσε ότι θα έκλεινε νωρίτερα το Σάββατο τα πάρκα, τους κήπους του και την περιοχή κολύμβησης στο Κανάλι του Σεν Μαρτέν, λόγω των προγνώσεων για καταιγίδες.

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, πολιτιστικά μνημεία αναγκάστηκαν να κλείσουν, η γεωργία επλήγη και ορισμένα νοσοκομεία δυσκολεύτηκαν να ανταπεξέλθουν.

400 νεκροί Ευρωπαίοι πολίτες λόγω καύσωνα

Στην Ισπανία, το εθνικό σύστημα παρακολούθησης (MoMo) κάνει λόγο για τουλάχιστον 327 θανάτους λόγω καύσωνα μέσα σε λίγες μόνο ημέρες.

Στην Γαλλία, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 58 θάνατοι. Οι περισσότεροι από αυτούς (περίπου 48) αφορούν πνιγμούς ανθρώπων που προσπάθησαν να δροσιστούν σε μη ελεγχόμενα ύδατα, καθώς και θανάτους μικρών παιδιών που εγκλωβίστηκαν σε αυτοκίνητα, λόγω της ζέστης.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο γίνεται αναφορά για τουλάχιστον 21 θανάτους εν μέσω θερμοκρασιών ρεκόρ, ενώ οι υπηρεσίες ασθενοφόρων (ειδικά στο Λονδίνο) δέχονται χιλιάδες κλήσεις για επείγοντα καρδιολογικά και αναπνευστικά περιστατικά.

Στην Γερμανία και στην Ιταλία υπάρχουν δεκάδες αναφορές για θανατηφόρα περιστατικά. Ειδικότερα στην Γερμανία έχουν καταγραφεί πάνω από 20 πνιγμοί το τελευταίο Σαββατοκύριακο, ενώ στην Ιταλία έχουν επιβεβαιωθεί οι πρώτοι θάνατοι από θερμοπληξία (κυρίως εργαζομένων σε εξωτερικούς χώρους και ηλικιωμένων).