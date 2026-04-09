Του ΠΚ

Ούτε στους χειρότερους εφιάλτες του ένας πολιτισμένος άνθρωπος δεν θα άντεχε αυτές τις εικόνες. Ένα κοριτσάκι 13 ετών το οποίο προφανώς διασκέδαζε σε βόλτα ,με τον πατέρα του ξαφνικά έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με τον τρόμο. Έχει αρχίσει ο μαζικός βομβαρδισμός της Βηρυτού από τους Ισραηλινούς. Το παιδί αντικρίζει τον εφιάλτη καταπρόσωπο. Στην αρχή φωνάζει. Μετά ουρλιάζει .Στην συνέχεια ακούγεται ένας εκκωφαντικός κρότος.

Το βίντεο αποτυπώνει καθαρά τη στιγμή της έκρηξης και τη φυγή της τρομαγμένης ανήλικης, στο πρόσωπο της οποίας είναι ζωγραφισμένη η απόγνωση και η απελπισία, από τις σκληρές εικόνες και την στυγερή μορφή του πολέμου, που στο πέρασμά του καταστρέφει τα πάντα: κτήρια, ανθρώπους, όνειρα, ελπίδες, την ίδια τη ζωή. Μέσα σε ένα λεπτό, προλαβαίνει κανείς να δει τον πόνο στα μάτια του μικρού αυτού κοριτσιού, το οποίο μένει με την απορία ενός τεράστιου γιατί..

Σε έναν πόλεμο χωρίς νικητές ο μοναδικός ηττημένος φαίνεται πώς είναι ο Νετανιάχου, καταλήγει ο βρετανικός Guardian την Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου. Είναι ο πρωθυπουργός τους Ισραήλ που την Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου θα καθίσει στο σκαμνί για την δίκη την οποία ήθελε πάση θυσία να αποφύγει.

Πόσα ακόμα ,μικρά παιδιά, γέρους νέους, αθώους του αίματος ή στρατευμένους εχθρούς του θα θυσιάσει ακόμη αυτός ο άνθρωπός μόνον και μόνον για να μην καταδικαστεί; Πότε η δίψα αυτού του ανθρώπου για εκδίκηση και για εξουσία θα κορεστεί; Πώς θα σταματήσει αυτή η πορεία ενός τόσο βασανισμένου Γένους προς την αυτοκαταστροφή;