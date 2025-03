Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται η Πολιτική Προστασία της Ιταλίας, εξαιτίας κύματος κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει, κυρίως, τις περιφέρειες της Τοσκάνης και της Εμίλια Ρομάνια.

Several rivers have overflowed. Red alert issued in the region.. 📹 Contea & Dicomano di -Silvia Landini. #Ultimahora #Flooding #Inundación #Inondation #Alluvione pic.twitter.com/PPTgPDOuAA

Στη Φλωρεντία, η στάθμη του ποταμού ‘Αρνο έχει ανέβει σημαντικά ενώ σε προάστιο της πόλης, υπερχείλισε χείμαρρος. Στην πόλη Πιστόια, πάντα στην Τοσκάνη, αποφασίσθηκε ότι τα σχολεία και τα δημόσια πάρκα θα πρέπει να μείνουν κλειστά μέχρι και αύριο. Στην πόλη Πράτο, επίσης, ο δήμαρχος αποφάσισε ότι όλα τα καταστήματα και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να παραμείνουν κλειστά μέχρι τα μεσάνυχτα.

Για προληπτικούς λόγους, σε διάφορα σημεία της περιφέρειας αυτής της κεντρικής Ιταλίας, ζητήθηκε από τους κατοίκους να εγκαταλείψουν ιδιωτικές κατοικίες που βρίσκονται στο ισόγειο.

Και στην περιφέρεια Εμίλια Ρομάνια η επιφυλακή, για σήμερα και αύριο βρίσκεται «στο κόκκινο», με ιδιαίτερη αναφορά στις πόλεις Μπολόνια, Ρίμινι, Φορλί, Τσεζένα και Φεράρα και με ιδιαίτερη αναφορά στον κίνδυνο υπερχείλισης ποταμών.

Italian authorities ordered dozens of people in Tuscany to leave their homes after heavy rains swelled rivers and flooded streets near the historic cities of Florence and Pisa https://t.co/8GTYMMIRMm pic.twitter.com/2zG8qZJar4

— AFP News Agency (@AFP) March 14, 2025