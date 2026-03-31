Ο Σάντρο Κάστρο, εγγονός του Φιντέλ Κάστρο, ξεχωρίζει από την υπόλοιπη οικογένεια με την εκκεντρική και δημόσια ζωή του. Influencer με έντονη παρουσία στα social media και ιδιοκτήτης νυχτερινού κέντρου, προβάλλει έναν πολυτελή τρόπο ζωής, που έρχεται σε αντίθεση με τη δύσκολη καθημερινότητα των περισσότερων Κουβανών.

Σε συνέντευξή του στο CNN, υποστηρίζει πως παρεξηγείται, λέγοντας ότι στόχος του είναι να δίνει «χαμόγελο» μέσα σε μια σκληρή πραγματικότητα. Την ίδια ώρα, ασκεί κριτική στην κυβέρνηση και δηλώνει απογοητευμένος από την οικονομική κατάσταση της χώρας.

 


Τα σατιρικά του βίντεο, ακόμη και για πιθανή «συμφωνία» με τον Ντόναλντ Τραμπ,  προκαλούν αντιδράσεις, με κάποιους να τον κατηγορούν για πρόκληση και άλλους να τον βλέπουν ως σύμβολο υποκρισίας. Ο ίδιος αρνείται ότι είναι προνομιούχος λόγω ονόματος και επιμένει ότι όσα έχει τα πέτυχε μόνος του. Ωστόσο, η εικόνα ευμάρειας που προβάλλει εν μέσω κρίσης, εντείνει την κριτική.

 

Παρά τις αντιδράσεις, δηλώνει ξεκάθαρα τη θέση του: «Η πλειοψηφία των Κουβανών θέλει καπιταλισμό, όχι κομμουνισμό».

