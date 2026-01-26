Στο διαδίκτυο κυκλοφορεί βίντεο που φέρεται να έχει ληφθεί στις 21 Ιανουαρίου, και δείχνει τον επικεφαλής της αστυνομίας των συνόρων των ΗΠΑ, Γκρεγκ Μποβίνο, να ρίχνει δακρυγόνα σε συγκέντρωση διαδηλωτών στη Μινεάπολη και στη συνέχεια να συμμετέχει ενεργά στην απώθηση των συγκεντρωμένων.

Ο Μποβίνο, την ώρα που δυνάμεις της ICE έχουν ρίξει στο έδαφος διαδηλωτές, ακούγεται να απευθύνει προειδοποίηση και κατόπιν να φωνάζει: «Gas, gas, gas».

Το βίντεο προκάλεσε αντιδράσεις στα social media, με χρήστες να επικρίνουν τις τακτικές χρήσης δακρυγόνων και την παρουσία ανώτατων αξιωματούχων κοντά σε χώρους με παιδιά.

Η λεζάντα του επίμαχου βίντεο στο Instagram γράφει: «Ο δικός μας ο Μποβίνο φαίνεται πως λατρεύει τα δακρυγόνα του. Ειδικά όταν υπάρχουν παιδιά τριγύρω. Λίγο μετά από δικαστική απόφαση που στόχευε να περιορίσει τη χρήση υπερβολικής βίας από το ICE, δεν έχασε χρόνο να υπενθυμίσει σε όλους ακριβώς γιατί εκδόθηκε αυτή η απόφαση: έστησε επιχείρηση πιο κάτω από ένα δημοτικό σχολείο, αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων, και εξαπέλυσε χάος εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών».

Δείτε το βίντεο:

Ο Μποβίνο, υπέρμαχος της σκληρής γραμμής Τραμπ

Ο Μποβίνο εμφανίζεται με ακάλυπτο πρόσωπο, τη στιγμή που οι πράκτορες της ICE, της ομοσπονδιακής αστυνομίας μετανάστευσης, επιχειρούν με καλυμμένα χαρακτηριστικά.

Εχει ταχθεί ανοιχτά υπέρ των μεθόδων των υφισταμένων του, ακόμη και μετά τον θάνατο δύο Αμερικανών πολιτών από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεάπολη, πόλη που διοικείται από τους Δημοκρατικούς.

Στην υπόθεση του Αλεξ Πρέτι, 37χρονου νοσηλευτή σε μονάδα εντατικής θεραπείας, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης, υπερασπίστηκε σθεναρά τους πράκτορες, παρά το γεγονός ότι βίντεο τον δείχνουν να βρίσκεται στο έδαφος τη στιγμή που πυροβολείται.

«Τα θύματα είναι οι πράκτορες της αστυνομίας των συνόρων. Δεν τους κατηγορώ», δήλωσε στο CNN, αποφεύγοντας να αναφέρει το όνομα του Πρέτι και χαρακτηρίζοντάς τον «ύποπτο».

Υποστήριξε ότι «ανακατεύτηκε» στην επιχείρηση και ότι «πολύ πιθανόν» είχε πρόθεση να επιτεθεί στους αστυνομικούς.

Ο Πρέτι έφερε όπλο στη μέση του, για το οποίο είχε νόμιμη άδεια, ωστόσο κανένα από τα διαθέσιμα βίντεο δεν τον δείχνει να κρατά όπλο στο χέρι.

Ο Μποβίνο υποστήριξε ακόμη ότι οι πράκτορες «απέτρεψαν ανταλλαγή πυρών» και ευχαρίστησε τις δυνάμεις ασφαλείας επειδή «έθεσαν υπό έλεγχο» τον Πρέτι «προτού μπορέσει» να προκαλέσει ένοπλη σύγκρουση.

Η σκληρή του στάση δεν περιορίζεται στη Μινεάπολη. Πέρυσι είχε διευθύνει σειρά επιχειρήσεων υψηλής δημοσιότητας, κυρίως στο Λος Αντζελες και στο Σικάγο, εφαρμόζοντας την τακτική που ο ίδιος αποκαλεί «ενεργώ και καθαρίζω»: ταχεία επέμβαση με συλλήψεις και άμεση αποχώρηση πριν φτάσουν διαδηλωτές στο σημείο.

Στις 7 Ιανουαρίου, ο Μποβίνο βρισκόταν επικεφαλής επιχείρησης στη Μινεάπολη, όταν πράκτορας πυροβόλησε και σκότωσε τη Ρενέ Γκουντ, 37χρονη μητέρα, μέσα στο αυτοκίνητό της.

Ο ίδιος, επίσης, υπερασπίστηκε δημόσια τη σύλληψη ενός πεντάχρονου αγοριού την προηγούμενη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τον εντοπισμό του πατέρα του. «Είμαστε ειδικοί στη διαχείριση παιδιών», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Για τον Σεζάρ Γκαρσία Χερνάντεζ, καθηγητή Μεταναστευτικού Δικαίου στο κρατικό Πανεπιστήμιο του Οσλο, η επιλογή του Μποβίνο δεν είναι τυχαία. «Μετατρέπει σε επιχειρησιακή πραγματικότητα την επιθετική ρητορική της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ, του προέδρου Τραμπ και άλλων υψηλόβαθμων αξιωματούχων», σημειώνει σε δηλώσεις του στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Αντίθετα με πολλούς πράκτορες που επιχειρούν με κουκούλες, ο Μποβίνο δείχνει να επιζητεί τη δημοσιότητα και την αντιπαράθεση. Απόγονος Ιταλών μεταναστών, μεγαλωμένος στη Νότια Καρολίνα, συχνά εμφανίζεται –όταν δεν φορά εξοπλισμό μάχης– με μακρύ πράσινο σταυρωτό παλτό, σχέδιο που παραπέμπει σε στρατιωτικές στολές του Α΄ και του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, προκαλώντας σκληρές συγκρίσεις από επικριτές του.

«Ο Γκρεγκ Μποβίνο ντύνεται σαν να αγόρασε στολή SS από το eBay», δήλωσε πρόσφατα ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ. Ο ίδιος απάντησε ότι πρόκειται για παλαιά στολή της Border Patrol, την οποία διαθέτει εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια.

«Προσπαθούν να παρουσιάσουν τους πράκτορες της αστυνομίας των συνόρων και της ICE σαν Γκεστάπο ή ναζί», δήλωσε στο CNN, αφήνοντας να εννοηθεί ότι τέτοιες περιγραφές μπορεί να επηρέασαν και τον Πρέτι. «Μήπως αυτό το άτομο ήταν θύμα αυτού του είδους της βίαιης ρητορικής;», διερωτήθηκε.