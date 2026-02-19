Η σύλληψη του έκπτωτου Πρίγκιπα Άντριου έχει συνταράξει τη παγκόσμια κοινότητα. Φαίνεται πως όλη αυτή η ασυδοσία που έχει σχέση με το σκάνδαλο Έπστιν έχει ξεκινήσει και έχει συνέπειες.

Σύμφωνα με δεδομένα της Εισαγγελικής Αρχής του Στέμματος, σε περίπτωση που καταδικαστεί ο πρώην πρίγκιπας, θα μπορούσε να έρθει και αντιμέτωπος, ακόμα και με ισόβια κάθειρξη.

Οι καταιγιστικές αυτές εξελίξεις ήρθαν μετά την ανακοίνωση της Αστυνομίας της Κοιλάδας του Τάμεση ότι εξετάζει μια καταγγελία σχετικά με την φερόμενη κοινοποίηση εμπιστευτικού υλικού στον παιδοβιαστή Τζέφρι Έπστιν.

Ωστόσο, ο 66χρονος αδελφός του βασιλιά Καρόλου έχει αρνηθεί, επανειλημμένα, πως έχει παραβεί τον νόμο.

Η σύλληψη αυτή είναι σημαντική, όχι μόνο επειδή αποδεικνύει ότι υπάρχει έστω και μια «χαραμάδα» ελπίδας για τα θύματα – της υπόθεσης Έπστιν – να αποδοθεί δικαιοσύνη, αλλά και καθώς αποδεικνύει ότι η σήψη του θεσμού της Βασιλείας είναι επικείμενη. Ο αγαπημένος γιος της Βασίλισσας Ελισάβετ βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στην απόλυτη πτώση.

Σε δημοσιεύμά της η γαλλική Le Monde γράφει για τα ρήγματα στον βρετανικό θρόνο:

«Η σύλληψη του πρώην Πρίγκιπα Άντριου, στις 19 Φεβρουαρίου, με την κατηγορία του σοβαρού αδικήματος κατά την άσκηση δημόσιου αξιώματος, μας υπενθυμίζει ότι, αν και στη Γαλλία οι υποθέσεις Έπστιν ανακυκλώνονται και επανέρχονται συνεχώς στην επιφάνεια, οι επιπτώσεις τους στη βρετανική μοναρχία είναι πιο μακροχρόνιες και πιο διαβρωτικές.

Η υπόθεση που εκκρεμεί σχετικά με τον πρώην Πρίγκιπα Άντριου δεν είναι μια μεμονωμένη κρίση, αλλά μια διαδικασία θεσμικής διάβρωσης που αποτελείται από διαδοχικές αποκαλύψεις, αρνήσεις και προσπάθειες περιορισμού, οι οποίες, για περισσότερο από μια δεκαετία, υπονομεύουν τη συμβολική νομιμότητα της κορώνας.

Αποφασιστικό ορόσημο το 2010, όταν ο Άντριου, ο μικρότερος αδελφός του Βασιλιά Καρόλου Γ΄, φωτογραφίζεται στο Σέντραλ Παρκ μαζί με τον Τζέφρι Έπστιν, ο οποίος είχε ήδη καταδικαστεί για σεξουαλικά αδικήματα.

Λίγο αργότερα, η Βιρτζίνια Τζιουφρέ ισχυρίζεται ότι υπήρξε θύμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης που οργανώθηκε από τον Έπστιν και τη Γκισλέιν Μάξγουελ, και κατηγορεί τον Δούκα του Γιορκ για γεγονότα που συνέβησαν όταν ήταν ανήλικη.

Η αφήγησή της, που αμφισβητήθηκε και απορρίφθηκε για χρόνια στο δημόσιο χώρο, τροφοδότησε ωστόσο μια νομική διαδικασία στις Ηνωμένες Πολιτείες, τοποθετώντας τη βρετανική μοναρχία σε μια μονίμως αμυντική θέση.

Η υπόθεση του Άντριου δεν περιορίζεται σε μια σκανδαλώδη ιδιωτική ζωή. Αφορά ζητήματα ασφαλείας του Κράτους. Πρώην αξιωματικός του Ναυτικού που υπηρέτησε στον πόλεμο των Φώκλαντ το 1982, ο Άντριου κατείχε από το 2001 έως το 2011 μια επίσημη θέση που δημιουργήθηκε ειδικά για αυτόν, αυτή του ειδικού εκπροσώπου του Ηνωμένου Βασιλείου για το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις. Συνδεδεμένη με την Κυβέρνηση, αυτή η αποστολή οικονομικής εκπροσώπησης του άνοιξε πρόσβαση σε ευαίσθητα πολιτικά και οικονομικά δίκτυα και δημιούργησε μια γκρίζα ζώνη μεταξύ δημόσιας εκπροσώπησης, ιδιωτικών σχέσεων και συμβολικού κεφαλαίου της Μοναρχίας. Αυτή η γκρίζα ζώνη φαίνεται να εξυπηρέτησε οικονομικά τον πρώην πρίγκιπα, καθώς και τα αρπακτικά συμφέροντα του Έπστιν».

Το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα των New York Times μιλά επίσης για πλήγμα στη βρετανική μοναρχία

«Η σύλληψη του Άντριου ήταν ένα συγκλονιστικό πλήγμα για τη βρετανική μοναρχία και οξύνει την μακροχρόνια κρίση για το Μπάκιγχαμ σχετικά με τους δεσμούς του πρώην πρίγκιπα με τον κ. Έπστιν και τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση μιας νεαρής γυναίκας.

Υπογράμμισε επίσης μια εντυπωσιακή αντίθεση στις επίσημες αντιδράσεις στα αρχεία του Έπστιν. Οι βρετανικές Αρχές έχουν κινηθεί επιθετικά για να διερευνήσουν την πιθανότητα εγκλημάτων που προκύπτουν από τα τρία εκατομμύρια σελίδες αλληλογραφίας με τον Έπστιν, ενώ η Αστυνομία στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει κάνει το ίδιο.

Σε μια αξιοσημείωτη γραπτή δήλωση, ο Βασιλιάς Κάρολος Γ΄ επιβεβαίωσε τη σύλληψη του αδελφού του. Ένας εκπρόσωπος δήλωσε ότι το Παλάτι του Μπάκιγχαμ δεν είχε ενημερωθεί για τη σύλληψη πριν αυτή πραγματοποιηθεί την Πέμπτη το πρωί.

Αν και οι σχέσεις του κ. Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ με τον Έπστιν, τον καταδικασμένο αλλά και νεκρό πια εγκληματία είναι γνωστές εδώ και χρόνια, η σύλληψή του ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην δημόσια πτώση του.

Η βρετανική Αστυνομία δεν έχει δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες σχετικά με την έρευνα για τον Andrew Mountbatten-Windsor, αλλά μια σειρά εγγράφων που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ υποδηλώνουν ότι ενδέχεται να ερευνά αν μοιράστηκε ακατάλληλα εμπιστευτικά κυβερνητικά έγγραφα με τον Jeffrey Epstein.

Ο κ. Mountbatten-Windsor υπηρέτησε ως εμπορικός απεσταλμένος της βρετανικής Κυβέρνησης από το 2001 έως το 2011. Μια ανταλλαγή email από το 2010 στα έγγραφα που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης φαίνεται να δείχνει ότι ο Άντριου προώθησε στον Έπστιν εσωτερικές εκθέσεις σχετικά με ένα επίσημο ταξίδι στην Ασία, συμπεριλαμβανομένων του Βιετνάμ, της Σιγκαπούρης, του Χονγκ Κονγκ και της ηπειρωτικής Κίνας.

Σε ένα άλλο email από το 2010, φαίνεται ότι ο κ. Mountbatten-Windsor προώθησε ένα έγγραφο με πληροφορίες σχετικά με επενδυτικές ευκαιρίες σε χρυσό και ουράνιο στο Αφγανιστάν. Με τίτλο «Εμπορικές ευκαιρίες υψηλής αξίας για ξένες επενδύσεις», φαίνεται να είναι μια επίσημη έκθεση που προετοιμάστηκε για τον πρώην πρίγκιπα στο ρόλο του ως κυβερνητικού εμπορικού απεσταλμένου.

Η Republic, μια αντιμοναρχική ομάδα, δήλωσε ότι είχε αναφέρει αυτά τα συγκεκριμένα έγγραφα στην Αστυνομία του Thames Valley, μια αστυνομική δύναμη δυτικά του Λονδίνου που ηγείται της έρευνας, ως αποδεικτικά στοιχεία πιθανής παράβασης καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα. Την Πέμπτη, ο Graham Smith, ιδρυτής της ομάδας, κάλεσε τη βασιλική οικογένεια να ανταποκριθεί πληρέστερα στη σύλληψη και επισήμανε: «Πρέπει να κάνουν κάτι περισσότερο από απλές κοινοτοπίες».

Το χρονικό της σύλληψης

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Daily Mail, η Αστυνομία εθεάθη νωρίς το πρωί στο Σάντρινγχαμ, όπου διαμένει ο νεότερος αδελφός του βασιλιά. Έξι αμάξια, χωρίς διακριτικά, έφτασαν στην κατοικία του στο Νόρφολκ λίγο μετά τις 8 π.μ. Μάρτυρες ανέφεραν ότι οκτώ άτομα με πολιτικά ρούχα, φαίνονταν να είναι αστυνομικοί, ενώ ένας από αυτούς κρατούσε φορητό υπολογιστή που φέρει η Αστυνομία.

Τα οχήματα στάθμευσαν κοντά στο Wood Farm, την πρώην κατοικία του Πρίγκιπα Φιλίππου. Αργότερα, ένα κομβόι οχημάτων φωτογραφήθηκε να απομακρύνεται από το σημείο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι αρκετές αστυνομικές υπηρεσίες ερευνούν καταγγελίες σχετικά με εμπόριο ανθρώπων που προέκυψαν μέσα από τον τεράστιο όγκο εγγράφων για τον Έπστιν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι διεξάγει «προκαταρκτικές έρευνες» για ισχυρισμούς που αφορούν προσωπικούς φρουρούς του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ. Σε δήλωσή της, υπογράμμισε ότι «δεν έχει εντοπιστεί παρανομία», αλλά οι αρχικές έρευνες έχουν ξεκινήσει για να εξακριβωθούν οι καταγγελίες.

Σε κανονικό κελί ο Άντριου – Μπορεί να κρατηθεί έως 96 ώρες

Ο σχολιαστής αστυνομικών θεμάτων, Ντάνι Σο μίλησε στο BBC και ανέφερε ότι ο Άντριου μπορεί να κρατηθεί έως και 96 ώρες στη φυλακή.

Ο έκπτωτος πρίγκιπας θα κρατηθεί σε κανονικό κελί στο κρατητήριο, το οποίο διαθέτει μόνο ένα κρεβάτι και μία τουαλέτα.

«Δεν θα υπάρξει ειδική μεταχείριση για αυτόν», τόνισε ο Ντάνι Σο.

Το παρελθόν με τον Έπστιν

Ο πρίγκιπας, που έχει πλήρως αμαυρωθεί, διαμένει πλέον σε απομονωμένο εξοχικό, το Wood Farm, όπου μετακόμισε νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Το σπίτι ήταν η κατοικία του πατέρα του, Δούκα του Εδιμβούργου, στα τελευταία του χρόνια. Τον συνοδεύουν δύο αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την προστασία του.

Στα αρχεία Έπστιν εμφανίζεται ο Άντριου να γονατίζει μπροστά σε νεαρή γυναίκα, ενώ αντιμετωπίζει ερωτήματα για emails που φέρεται να κοινοποίησε εμπιστευτικές πληροφορίες από το ρόλο του ως εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου στον χρηματοοικονομικό μεγιστάνα.

Ο πρίγκιπας καλείται επίσης να καταθέσει στην αμερικανική κοινοβουλευτική έρευνα για τον Έπστιν, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019.

Ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος, Sir Keir Starmer, δήλωσε σήμερα στην εκπομπή BBC Breakfast: «Όποιος έχει οποιαδήποτε πληροφορία πρέπει να καταθέσει. Είτε πρόκειται για τον Άντριου είτε για οποιονδήποτε άλλον, όποιος έχει σχετικές πληροφορίες οφείλει να προσέλθει στις αρμόδιες Αρχές». Πρόσθεσε ότι «όλοι είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, και κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου».

Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας ανέφερε επίσης ότι δεν θα εμποδίσει δημόσια συζήτηση στο Κοινοβούλιο σχετικά με τον πρίγκιπα και τις σχέσεις του με τον Έπστιν.