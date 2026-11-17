Τη ζωή του γιατρού Δημήτρη Φωκά και τους δεσμούς του με τους Έλληνες κατοίκους της Ίμβρου αφηγείται το τουρκικό ντοκιμαντέρ «Seal» («Σφραγίδα»), το οποίο παρουσιάστηκε στο 37ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Άγκυρας, στο πλαίσιο του Εθνικού Διαγωνισμού Ντοκιμαντέρ, ενός τμήματος που εστιάζει σε ζητήματα πολιτιστικής μνήμης, κοινωνίας και περιβάλλοντος.

Η ταινία, σε σκηνοθεσία Ντενίζ Ντεβρέζ, σκιαγραφεί την πορεία μιας ιδιαίτερα αγαπητής προσωπικότητας της τοπικής κοινωνίας μέσα από τις μαρτυρίες των Ελλήνων γειτόνων του, επεκτείνοντας παράλληλα τη ματιά της στη σχέση των εναπομεινάντων κατοίκων με το νησί.

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο Δημήτρης Φωκάς επέστρεψε στη γενέτειρά του και υπήρξε ο μοναδικός γιατρός της Ίμβρου επί πολλά χρόνια, αναλαμβάνοντας την ιατρική περίθαλψη των κατοίκων.

Οι απελάσεις του 1964 και το αίσθημα του ανήκειν

Το ντοκιμαντέρ στέκεται ιδιαίτερα στη στάση του γιατρού κατά τις απελάσεις του 1964, όταν αρνήθηκε να εγκαταλείψει την Ίμβρο. Όπως σημειώνεται στην επίσημη παρουσίαση, η ταινία αναφέρεται στις πολιτικές του τουρκικού κράτους σε βάρος του ελληνικού πληθυσμού, οι οποίες οδήγησαν σε απώλεια περιουσιών, βία και αναγκαστική μετανάστευση, συρρικνώνοντας την ελληνική κοινότητα του νησιού από περίπου 8.000 σε 200 ανθρώπους.

Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε την προβολή, το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, στον κινηματογράφο Μπουγιουλού Φενέρ στην Άγκυρα, ο Ντενίζ Ντεβρέζ εξήγησε ότι στόχος του ήταν να αναδείξει τη βαθιά συναισθηματική σχέση όσων απέμειναν στο νησί με τον τόπο τους, καθιστώντας ορατό το ισχυρό αίσθημα του ανήκειν και την αγάπη που εξακολουθούν να τρέφουν για την ιδιαίτερη πατρίδα τους.

Η προηγούμενη ταινία του Ντενίζ Ντεβρέζ για την Ίμβρο

Ο Τούρκος σκηνοθέτης είχε καταπιαστεί και στο παρελθόν με την ιστορία της ελληνικής κοινότητας του νησιού μέσα από το πρώτο του ντοκιμαντέρ, «Γι’ αυτούς είναι η Ίμβρος» («Onlar İçin İmroz»), παραγωγής 2023 και διάρκειας περίπου 15 λεπτών: