Η πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, Μελάνια Τραμπ σύμφωνα με πληροφορίες του Star, επρόκειτο να απευθυνθεί σε εκδήλωση στη σύζυγο του Χρίστιαν Μίτσκοσκι, με τη φράση «Καλωσορίζουμε τη Μακεδονία», παρουσία προσκεκλημένων από 45 χώρες.

Ο Έλληνας πρέσβης στην αμερικανική πρωτεύουσα, Αντώνης Αλεξανδρίδης, ενημερώθηκε εγκαίρως για το περιεχόμενο της ομιλίας και κινήθηκε άμεσα, προχωρώντας στις απαραίτητες διπλωματικές παρεμβάσεις. Από την πλευρά της, η ελληνική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον προχώρησε σε άμεσες διπλωματικές ενέργειες, με στόχο να αποτραπεί μια λανθασμένη διατύπωση σε δημόσια τοποθέτηση της Μελάνια Τραμπ.

Τελικά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η αναφορά της Μελάνια Τραμπ τροποποιήθηκε και έγινε με τη συνταγματική ονομασία της γειτονικής χώρας, καθώς δήλωσε «χαιρετίζω τη Βόρεια Μακεδονία».