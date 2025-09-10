Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έγραψε τα παιδιά του σε ελληνικό ιδιωτικό σχολείο, καθώς η οικογένειά του στρέφεται προς μια νέα ζωή στην Ελλάδα.

Παράλληλα, σύμφωνα με αναφορές, έχει στοχοποιηθεί από τη σερβική κυβέρνηση επειδή υποστηρίζει τις φοιτητικές διαμαρτυρίες.

Ο 24 φορές πρωταθλητής Grand Slam, που θεωρείται εθνικός ήρωας, έχει αντιμετωπίσει έντονη κριτική τους τελευταίους μήνες από τα μέσα ενημέρωσης που είναι πιστά στον πρόεδρο Αλεξάνταρ Βούτσιτς, δεδομένου ότι έδειξε αλληλεγγύη στους διαδηλωτές.

Οι διαμαρτυρίες αυτές ξέσπασαν τον περασμένο Δεκέμβριο, μετά την κατάρρευση ενός στεγάστρου σιδηροδρομικού σταθμού στο Νόβι Σαντ, που σκότωσε 16 άτομα, με τους μαθητές να κάνουν λόγο για διαφθορά και να απαιτούν πολιτική αλλαγή.

Ο Τζόκοβιτς δημοσίευσε την υποστήριξή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας: «Ως κάποιος που πιστεύει βαθιά στη δύναμη των νέων και στην επιθυμία τους για ένα καλύτερο μέλλον, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να ακουστούν οι φωνές τους.

«Η Σερβία έχει τεράστιες δυνατότητες και η μορφωμένη νεολαία της είναι η μεγαλύτερη δύναμή της. Αυτό που όλοι χρειαζόμαστε είναι κατανόηση και σεβασμός. Μαζί σου, Νόβακ».

Αργότερα, αφιέρωσε μια νίκη στο Australian Open σε έναν μαθητή που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων, παρακολούθησε έναν αγώνα μπάσκετ του Βελιγραδίου φορώντας ένα πουλόβερ που έγραφε «οι μαθητές είναι πρωταθλητές» και μοιράστηκε εικόνες από μαζικές συγκεντρώσεις με τη λεζάντα «Ιστορία, καταπληκτικό».

Τα σερβικά ταμπλόιντ απάντησαν χαρακτηρίζοντάς τον «ψευδοπατριώτη» και κατηγορώντας τον ότι υποστηρίζει μια λεγόμενη «έγχρωμη επανάσταση».

Σύμφωνα με το Tennis24, ο Τζόκοβιτς έχει πλέον εγγράψει τον γιο του Στέφαν, 11 ετών, και την κόρη του Τάρα, 8 ετών, στο Saint Lawrence College, ένα βρετανικό ανεξάρτητο σχολείο στην Αθήνα, και βρήκε μόνιμη στέγη στα νότια προάστια της πόλης.

Ο Τζόκοβιτς εθεάθη πρόσφατα στο Kavouri Tennis Club, να παίζει με τον γιο του με σαγιονάρες και να ποζάρει για φωτογραφίες, ενώ εξετάζει το ενδεχόμενο να γίνει πλήρες μέλος εκεί ή στο 91 Athens Riviera.

Παράλληλα, έχουν αυξηθεί οι εικασίες ότι ο Τζόκοβιτς θα υποβάλει αίτηση για ελληνική Χρυσή Βίζα, η οποία παρέχει άδεια παραμονής σε αντάλλαγμα για επενδύσεις, και έχει ήδη συναντηθεί δύο φορές με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, πιο πρόσφατα στο νησί της Τήνου.

Ο Σέρβος πρόεδρος προσπάθησε να χαλαρώσει τις εντάσεις, επιμένοντας ότι δεν θα μιλήσει ποτέ άσχημα για τον Τζόκοβιτς. Ωστόσο, η συμπεριφορά προς τον Τζόκοβιτς από τα μέσα ενημέρωσης στη χώρα του, σηματοδοτεί μια απότομη αλλαγή για έναν παίκτη που κάποτε ήταν είδωλο στην πατρίδα του.

Ο Τζόκοβιτς, ο οποίος εξακολουθεί να κατέχει ακίνητα στο Μονακό, βρίσκεται επίσης σε ένα σταυροδρόμι και αναφορικά με την παρουσία του στα γήπεδα. Ο 38χρονος ηττήθηκε από τον Κάρλος Αλκαράζ στον προημιτελικό του US Open, χάνοντας με 6-4, 7-6, 6-2, και φαινόταν πολύ κάτω από το επίπεδο που απαιτείται για να ανταγωνιστεί τη νέα γενιά.

Έχει φτάσει στα ημιτελικά και των τεσσάρων Slam φέτος, αλλά φαίνεται να έχει μείνει πίσω από τους Αλκαράζ και Γιάννικ Σίνερ στην μεταβαλλόμενη σειρά του τένις.

