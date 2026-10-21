Ο Έλον Μασκ δήλωσε ότι μια πιθανή συγχώνευση των δύο εταιρειών του, της SpaceX και της Tesla, θα αποτελούσε μια πολύ καλή ιδέα, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι έχουν ήδη συσταθεί ειδικές επιτροπές για να εξετάσουν το ενδεχόμενο μιας τέτοιας ένωσης. Η είδηση αυτή προκάλεσε άμεση αντίδραση στις αγορές, στέλνοντας τη μετοχή της διαστημικής και τεχνολογικής εταιρείας στο +8% κατά τις μετασυνεδριακές συναλλαγές.

Η ανακοίνωση συνέπεσε με τη δημοσιοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων της SpaceX, η οποία κατέγραψε τα πρώτα της κέρδη ως δημόσια εταιρεία. Ο Μασκ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι τα ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα θα μπορούσαν να αγγίξουν μεταξύ 500 δισεκατομμυρίων και 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων έως το τέλος του 2027, καθώς η ζήτηση για χώρο σε κέντρα δεδομένων αυξάνεται ραγδαία λόγω της άνθησης της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Παρότι ο Μασκ είχε αφήσει και στο παρελθόν να εννοηθεί μια πιθανή ενοποίηση, επικαλούμενος την επικάλυψη των δραστηριοτήτων τους, οι εικασίες για εξαγορά της Tesla από τη SpaceX εντάθηκαν πρόσφατα. Αναλυτές της Barclays εκτίμησαν την περασμένη εβδομάδα ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να ανακοινωθεί ακόμη και πριν από την ετήσια συνέλευση της Tesla τον Δεκέμβριο.

Οι ειδικές επιτροπές και τα πεδία συνεργασίας

Στην πρώτη του επίσημη επιβεβαίωση για τις διεξαγόμενες συνομιλίες, ο Μασκ εξήγησε στους επενδυτές κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης ότι η τελική απόφαση ανήκει αποκλειστικά στις ειδικές επιτροπές ανεξάρτητων διευθυντών. Ο ίδιος, ως εμπλεκόμενο μέρος με συμφέροντα και στις δύο πλευρές, απέχει από τις διαπραγματεύσεις. Πρόσθεσε ότι οι επιτροπές συγκροτήθηκαν κατόπιν αιτήματος των μετόχων, οι οποίοι θα κληθούν να δώσουν την τελική τους έγκριση.

Σύμφωνα με τον ιδρυτή τους, η συγχώνευση παρουσιάζει εξαιρετικά οφέλη, καθώς η τεχνολογία πλησιάζει στο σημείο της «μοναδικότητας υπερνοημοσύνης». Η στενή συνεργασία θα μπορούσε να επιφέρει σημαντικές συνέργειες στην ανάπτυξη λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης, στον σχεδιασμό μικροτσίπ, στο κοινό εγχείρημα του εργοστασίου Terafab, στη ρομποτική, στην αποστολή μεγάλου φορτίου σε τροχιά μέσω του αστερισμού Starmind, καθώς και στις τηλεπικοινωνίες.

Το Terafab, η κοινοπραξία κατασκευής τσιπ των δύο εταιρειών, αναμένεται να παράγει το πρώτο δοκιμαστικό μικροτσίπ γύρω στον Μάιο ή τον Ιούνιο του επόμενου έτους, με στόχο τη μαζική παραγωγή έως το τρίτο τρίμηνο του 2028.

Ωστόσο, ο Μασκ ξεκαθάρισε ότι είναι νωρίς για να θεωρηθεί βέβαιη η συμφωνία, καθώς οι επιτροπές δεν έχουν συμφωνήσει στους όρους της συναλλαγής. Μετά τις δηλώσεις αυτού του χαρακτήρα, η μετοχή της Tesla σημείωσε άνοδο 1,8% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μετασχηματίζει τη SpaceX

Τα έσοδα της SpaceX σημείωσαν κατακόρυφη αύξηση 161%, φτάνοντας τα 14,58 δισεκατομμύρια δολάρια για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου. Τα έσοδα που σχετίζονται αμιγώς με την Τεχνητή Νοημοσύνη εκτινάχθηκαν σχεδόν δεκαπλάσια, αγγίζοντας τα 7,56 δισεκατομμύρια δολάρια. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από την ενοικίαση χωρητικότητας data center σε μεγάλες εταιρείες ανάπτυξης, όπως η Anthropic, η Google και η Reflection AI, και λιγότερο από δικά της μοντέλα.

Το τρίτο τρίμηνο απέδειξε ότι οι βαριές επενδύσεις της SpaceX σε υποδομές AI αρχίζουν να αποδίδουν άμεσα έσοδα, παρά το γεγονός ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες σχεδόν τριπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 19,6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αυτή η στροφή αναδιαμορφώνει το επιχειρηματικό προφίλ της εταιρείας, της οποίας η κύρια οικονομική μηχανή ήταν μέχρι σήμερα το δορυφορικό ίντερνετ Starlink. Ο οικονομικός διευθυντής της SpaceX, Bret Johnsen, ανέφερε ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για το τέταρτο τρίμηνο αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 35 και 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Συνολικά, η SpaceX ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 4,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έναντι ζημιών 1,1 δισεκατομμυρίου δολαρίων την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ξεπερνώντας κατά πολύ τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Η δραστηριότητά της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης περιλαμβάνει πλέον το Grok, την πλατφόρμα X, καθώς και τις ραγδαία αναπτυσσόμενες υποδομές δεδομένων.

Η επέκταση του Starlink και η πρόκληση του Starship

Παράλληλα, η υπηρεσία δορυφορικού ίντερνετ Starlink συνέχισε να διευρύνει τη συνδρομητική της βάση, φτάνοντας τα 13,6 εκατομμύρια συνδρομητές στο τρίτο τρίμηνο, αριθμός που ξεπέρασε τις προβλέψεις της αγοράς. Η ανάπτυξη αυτή υποστηρίχθηκε από νέες εκτοξεύσεις δορυφόρων και την επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε καταναλωτές, επιχειρήσεις, αεροπορικές εταιρείες και κυβερνητικούς φορείς.

Ωστόσο, η γεωγραφική επέκταση σε λιγότερο πλούσιες χώρες συνοδεύτηκε από μείωση του μέσου μηνιαίου εσόδου ανά συνδρομητή, το οποίο υποχώρησε από τα 99 δολάρια το 2023 στα 69 δολάρια στο πρόσφατο τρίμηνο. Η εταιρεία έχει επισημάνει ότι η διείσδυση σε νέες αγορές ενδέχεται να πιέσει περαιτέρω αυτόν τον δείκτη βραχυπρόθεσμα.

Τέλος, το πυραυλικό σύστημα νέας γενιάς Starship δεν έχει εισέλθει ακόμη σε πλήρη εμπορική λειτουργία. Η επιτυχής και τακτική επανάχρησή του θεωρείται κομβικής σημασίας για τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της SpaceX, καθώς θα επιτρέψει την τοποθέτηση σε τροχιά δορυφόρων Starlink υψηλότερου εύρους ζώνης και τη δημιουργία τροχιακών υποδομών υπολογιστικής ισχύος AI. Ο διαστημικός τομέας παραμένει μια από τις κύριες πηγές κόστους και αβεβαιότητας για τον όμιλο.