Σε μία ανάρτηση «βόμβα» μέσω της πλατφόρμας Χ προχώρησε το πρωί της Κυριακής (02/03) ο Έλον Μασκ, που ανέφερε ευθαρσώς ότι συμφωνεί με την ιδέα της αποχώρησης των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ και τον ΟΗΕ.

It’s time to leave NATO and the UN. https://t.co/emrkbPzVKR

— Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) March 1, 2025