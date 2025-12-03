Ο Εμανουέλ Μακρόν ξεκίνησε σήμερα, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, την τέταρτη επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα σε ένα υπόβαθρο αυξανόμενων διακυβευμάτων με το Πεκίνο, από τον πόλεμο στην Ουκρανία μέχρι τις μεγάλες εμπορικές ανισορροπίες προς όφελος του ασιατικού γίγαντα.

Ο Γάλλος πρόεδρος, το αεροσκάφος του οποίου προσγειώθηκε λίγο μετά τις 17:00 (τοπική ώρα) στο Πεκίνο, θα συναντηθεί την Πέμπτη με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, στο Μεγάλο Μέγαρο του Λαού. Οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν και πάλι την Παρασκευή στην Τσενγκντού, στην επαρχία Σιτσουάν (νοτιοδυτικά), για μια πιο ανεπίσημη συνάντηση.

Τον Εμανουέλ Μακρόν, που συνοδεύεται από τη σύζυγό του, Μπριζίτ, υποδέχτηκε ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών, Ουάνγκ Γι. «Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε και για όλη την εργασία που θα κάνουμε μαζί», δήλωσε ο Κινέζος οικοδεσπότης του.

Ένα ιδιωτικό πρόγραμμα τον περιμένει ακολούθως στην πρωτεύουσα, με επίσκεψη στον «κήπο του αυτοκράτορα Τσιανλόνγκ» που έχει μόλις ανακαινιστεί, στην Απαγορευμένη Πόλη, την οποία θα ακολουθήσει δείπνο.

Ο Εμανουέλ Μακρόν συνοδεύεται από έξι υπουργούς (Εξωτερικών, Οικονομίας, Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Ανώτατης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού) και 35 επικεφαλής μεγάλων ομίλων (Aibus, EDF, Danone και άλλοι) ή πιο οικογενειακών επιχειρήσεων, από είδη πολυτελείας μέχρι αγροδιατροφικά προϊόντα.

«Θέλουμε – και αυτό θα είναι το αντικείμενο της στρατηγικής συνομιλίας με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ – η Ευρώπη να τύχει σεβασμού ως μεγάλος εταίρος της Κίνας», επέμεινε το Ελιζέ πριν από την επίσκεψη.

Τι θα βρεθεί στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων

Στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων του Εμανουέλ Μακρόν με τον Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να βρεθούν το Ουκρανικό και οι οικονομικές σχέσεις της Κίνας με την Ευρώπη – και κυρίως με τη Γαλλία.

Πρόκειται για την τέταρτη επίσκεψη του Γάλλου προέδρου στο Πεκίνο κατά την τελευταία οκταετία. Η επίσκεψη αυτή έχει διμερή χαρακτήρα και ο Γάλλος πρόεδρος δεν συνοδεύεται από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, όπως συνέβη κατά την τελευταία επίσκεψή του.

Σε ό,τι αφορά το Ουκρανικό, ο Γάλλος πρόεδρος αναμένει από την Κίνα, που είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αλλά και που διατηρεί προνομιακές σχέσεις με τη Ρωσία, να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο προς την κατεύθυνση της ειρήνης και της διεθνούς ασφαλείας, ανέφεραν γαλλικές διπλωματικές πηγές.

Οι ίδιες πηγές αναγνώριζαν ωστόσο ότι ο Κινέζος πρόεδρος, ο οποίος συναντάται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, δεν έχει συναντηθεί ποτέ του με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντιμίρ Ζελένσκι και δεν έχει ποτέ καταδικάσει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Τούτων δοθέντων, η γαλλική πλευρά θα ήταν ικανοποιημένη αν αποσπούσε από την κινεζική κάποιου είδους δέσμευση ότι δεν θα προμηθεύει τη Ρωσία με προϊόντα τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικές χρήσεις.

Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά ζητήματα οι διαβουλεύσεις αναμένεται να επικεντρωθούν στο θέμα του ευρωπαϊκού ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου ανάμεσα στην Κίνα και στην Ευρώπη, το οποίο υπερβαίνει τα 300 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ σε ό,τι αφορά ειδικά τη Γαλλία ανέρχεται στα 47 δισεκατομμύρια ευρώ και αναλογεί στο 46% του συνολικού εμπορικού ελλείμματος της Γαλλίας.

«Το ζητούμενο είναι πώς θα πειστούν οι Κινέζοι να καταναλώνουν περισσότερα και να εξάγουν λιγότερα, ούτως ώστε οι ευρωπαίοι να παράγουν και να αποταμιεύουν περισσότερα», ανέφερε χαρακτηριστικά προς τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης διπλωματικός σύμβουλος της Προεδρίας της Γαλλικής Δημοκρατίας, σημειώνοντας πως «οι σύγχρονοι δρόμοι του μεταξιού δεν μπορούν να είναι μονής κατεύθυνσης».

Προς το σκοπό αυτό αναμένεται να βρεθεί στο τραπέζι των διαβουλεύσεων και το μόνιμο ζήτημα της αύξησης των ευρωπαϊκών επενδύσεων στην Κίνα.

Τέλος, διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι ο Γάλλος πρόεδρος, κατά τη συνάντηση του με τον Κινέζο ομόλογό του, θα θέσει και ζητήματα όπως ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Θιβέτ και η αποκλιμάκωση των εντάσεων με την Ταϊβάν, τα οποία ωστόσο η κινεζική πλευρά θεωρεί ότι είναι «εσωτερικές υποθέσεις».