Ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, έλαβε υποτροφία από Ελληνικό Ίδρυμα για να σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε η Νίκη Τζαβέλλα, πρώην βουλευτής Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας.

Η κα Τζαβέλλα αναφέρει στην πλατφόρμα «Χ» ότι η ίδια, ως Αντιπρόεδρος του συγκεκριμένου Ιδρύματος και υπεύθυνη για την επιλογή υποτρόφων από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, είχε καθοριστικό ρόλο στην απόφαση να δοθεί υποτροφία στον τότε Δήμαρχο Τιράνων.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, ο Έντι Ράμα επελέγη για να σπουδάσει στη Σχολή «John F. Kennedy School of Government» του Χάρβαρντ, με οικονομική στήριξη Ελληνικού Ιδρύματος, σε μια περίοδο κατά την οποία βρισκόταν ακόμη στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Δικαιούμαι να χαρακτηρίζω τον αγνώμονα αχάριστο.

Ίσως έχω προσφέρει περισσότερα στην Αλβανία, από ό,τι αυτός.

Με ΚΟΡΥΦΑΙΟ λάθος μου, ότι τον επέλεξα να σπουδάσει ο πρωτόγονος στο Χάρβαρντ, με υποτροφία Ελληνικού Ιδρύματος.

Η ίδια προσθέτει ότι ο Ράμα είχε έντονη επιθυμία να προχωρήσει ακαδημαϊκά, ενώ υπενθυμίζει ότι από την πλευρά της μητέρας του έχει ελληνική καταγωγή. Ο Ράμα πληρούσε την προϋπόθεση, καθώς η μητέρα του είναι Ελληνίδα.

Η ανάρτηση της Κας Τζαβέλλα έγινε μετά την επίθεση του Έντι Ράμα στον Ελληνοαμερικανό δημοσιογράφο Τζον Ντεφτέριος, κατά τη διάρκεια Συνόδου για την αειφόρο ανάπτυξη στο Άμπου Ντάμπι. Εκεί, ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας εξαπέλυσε αιχμηρή και ειρωνική επίθεση κατά Ελλήνων, απαντώντας επικριτικά σε Ελληνοαμερικανό δημοσιογράφο κατά τη διάρκεια δημόσιας συζήτησης σε Συνέδριο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η πρώην βουλευτής χαρακτηρίζει την επιλογή της όσον αφορά τον Ράμα ως «κορυφαίο λάθος», εκφράζοντας ανοιχτά την απογοήτευσή της και αφήνοντας αιχμές για τη μετέπειτα πολιτική στάση του Ράμα απέναντι στην Ελλάδα: «Κανένας εχθρός δεν είναι ασφαλέστερος από εκείνον που έχεις ευεργετήσει».