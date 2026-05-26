Ο Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, Πρόεδρος του Κοινοβουλίου και επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας του Ιράν, επέστρεψε από το Κατάρ στο Ιράν πριν από περίπου μία ώρα, μετέδωσε ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός IRIB στο Telegram.

Σημειώνεται πως η ιρανική διαπραγματευτική ομάδα είχε φτάσει χθες στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, στο πλαίσιο των μεσολαβητικών προσπαθειών που αποσκοπούν στην επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Υπενθυμίζεται πως στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί και ο επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν, Αμπντολνασέρ Χεματί – μια παρουσία που, σύμφωνα με αναλυτές, σηματοδότησε ότι οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν επίσης στα δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία η Τεχεράνη επιθυμεί να δει να αποδεσμεύονται στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας με την Ουάσιγκτον.