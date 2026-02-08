Επαφές με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά και το κοντινό περιβάλλον του, είχε επιχειρήσει να δημιουργήσει ο Τζέφρι Έπστιν, σύμφωνα με τα νέα έγγραφα που αποκάλυψε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, σχετικά με την πολύκροτη υπόθεση του χρηματιστή και σεξουαλικού εγκληματία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του CNN, ήταν Ιούνιος του 2018 – περίπου έναν χρόνο μετά τον αιφνίδιο θάνατο του πρέσβη της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη, Βιτάλι Τσούρκιν. Ο Τσούρκιν ήταν κάποιος με τον οποίο ο Έπστιν συναντιόταν τακτικά στη Νέα Υόρκη και ο Αμερικανός είχε μάλιστα προσφερθεί να βοηθήσει τον γιο του Τσούρκιν, Μαξίμ, να βρει δουλειά σε μια εταιρεία στη Νέα Υόρκη.

Τότε, ο Έπστιν έψαχνε να μιλήσει με έναν άλλο Ρώσο αξιωματούχο: τον Υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ. Στις 24 Ιουνίου 2018, ο χρηματιστής έστειλε e-mail στον Νορβηγό πολιτικό Θόρμπιορν Γιάγκλαντ, τότε Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης.

«Νομίζω ότι θα μπορούσατε να προτείνετε στον Πούτιν, ότι ο Λαβρόφ μπορεί να πάρει πληροφορίες μιλώντας μαζί μου. Ο Βιτάλι Τσούρκιν συνήθιζε να το κάνει, αλλά πέθανε;!», ανέφερε το μήνυμα. Ο Γιάγκλαντ απάντησε ότι θα συναντηθεί με τον βοηθό του Λαβρόφ την επόμενη Δευτέρα και θα το προτείνει.

Η πιο πρόσφατη δημοσιοποίηση εγγράφων αποκαλύπτει τις προσπάθειές του να πλησιάσει υψηλόβαθμους Ρώσους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του Πούτιν, τον οποίο προσπάθησε να συναντήσει ή να του μιλήσει πολλές φορές.

Τα έγγραφα περιέχουν και άλλες επικοινωνίες του Έπστιν με διεθνείς πολιτικούς και έχουν οδηγήσει σε περισσότερες εικασίες σχετικά με τα κίνητρα του δισεκατομμυριούχου.

Ο Πολωνός Πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, δήλωσε σε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου αυτή την εβδομάδα, ότι η χώρα του θα ξεκινήσει έρευνα για τους πιθανούς δεσμούς του Αμερικανού με τις ρωσικές Μυστικές Υπηρεσίες.

«Όλο και περισσότερα στοιχεία, όλο και περισσότερες πληροφορίες και όλο και περισσότερα σχόλια στον παγκόσμιο Τύπο, σχετίζονται με την υποψία ότι αυτό το πρωτοφανές σκάνδαλο παιδεραστίας συνδιοργανώθηκε από τις ρωσικές Υπηρεσίες Πληροφοριών», δήλωσε ο Τουσκ.

Το Κρεμλίνο απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι ο Έπστιν ήταν κατάσκοπος της Ρωσίας.

«Η θεωρία ότι ο Έπστιν ήταν υπό τον έλεγχο των ρωσικών Υπηρεσιών Πληροφοριών μπορεί να ληφθεί με οποιονδήποτε τρόπο, αλλά όχι σοβαρά», δήλωσε την Πέμπτη (5/2) ο Εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι δημοσιογράφοι «δεν πρέπει να χάνουν χρόνο», εξετάζοντας τους ισχυρισμούς ότι ο Αμερικανός είχε δεσμούς με τις ρωσικές Υπηρεσίες Πληροφοριών.

Αναλυτές που μελέτησαν τα επίμαχα έγγραφα, δήλωσαν στο CNN ότι υποδηλώνουν κάτι περισσότερο από το ότι ο Έπστιν προσπαθούσε απλά να συναναστραφεί με ισχυρές προσωπικότητες και να μετεξελιχθεί σε ένα είδος γεωπολιτικού παράγοντα ισχύος.

Από τα έγγραφα δεν προκύπτει εάν ο Έπστιν κατάφερε ποτέ να αποκτήσει δεσμούς με τον Ρώσο ηγέτη. Παράλληλα, δεν είναι σαφές πόσο συχνά ταξίδευε στη Ρωσία. Τα Αρχεία Καταγραφής Πτήσεων που αναλύθηκαν από το CNN και δημοσιεύθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, επιβεβαιώνουν ότι όντως επισκέφτηκε τη χώρα.

Ο Έπστιν και η Γκισλέιν Μάξγουελ ταξίδεψαν στη Ρωσία μεταξύ 22 και 24 Νοεμβρίου 2002, πετώντας από την Κοπεγχάγη στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας, με το προσωπικό αεροσκάφος του χρηματιστή, σύμφωνα με τα Αρχεία Καταγραφής Πτήσεων και ένα e-mail του 2018 που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Στη συνέχεια, το ζευγάρι πέταξε στην Αγία Πετρούπολη, στο αεροδρόμιο Πούλκοβο, την ίδια ημέρα. Στις 24 Νοεμβρίου, το Αρχείο Καταγραφής Πτήσεων δείχνει ότι και οι δύο αναχώρησαν με το ίδιο αεροσκάφος για την Ιρλανδία.

Ο Έπστιν υπέβαλε αίτηση για ρωσική βίζα το 2018, σύμφωνα με email που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ένα άλλο email δείχνει ότι η ομάδα του ζήτησε να μεταφερθεί η έγκυρη ρωσική βίζα του σε νέο διαβατήριο τον Μάρτιο του 2019, λίγους μήνες πριν από τη σύλληψή του με ομοσπονδιακές κατηγορίες που σχετίζονται με σεξουαλική εμπορία ανηλίκων.