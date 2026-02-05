Η Αριάν ντε Ροτσίλντ, η επικεφαλής του ομίλου Edmond de Rothschild Group, ενός από τους πιο παλιούς και ισχυρούς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς στην Ευρώπη, είχε αλληλογραφήσει δεκάδες φορές με τον Τζέφρι Έπστιν, τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό χρηματιστή, ο οποίος αυτοκτόνησε στη φυλακή και είχε συμφωνήσει σε πολλαπλές συναντήσεις μαζί του, περίπου πέντε χρόνια πριν από το 2019, που συνελήφθη και φυλακίστηκε, όπως προκύπτουν από τα έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Τα έγγραφα, που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ την Παρασκευή, δεν φαίνεται να περιέχουν κάποια ένδειξη ποινικής παράβασης.

Ωστόσο, εγείρουν ερωτήματα σχετικά με έναν προηγούμενο χαρακτηρισμό της σχέσης τους από την Τράπεζα, τον οποίο επικαλέστηκε η Wall Street Journal το 2023, η οποία ανέφερε ότι η ντε Ροτσίλντ συναντήθηκε με τον Έπστιν στο πλαίσιο των κανονικών καθηκόντων της στην ιδιωτική ελβετική Τράπεζα.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα το αντικείμενο των συναντήσεών τους.

Η αλληλογραφία δείχνει ότι οι δύο τους κανόνισαν πολλαπλές συναντήσεις επί αρκετά χρόνια στα σπίτια του Έπστιν στη Νέα Υόρκη και το Παρίσι και ότι εκείνος προσκάλεσε την ντε Ροτσίλντ να μείνει στο διαμέρισμά του.

Στις 19 Μαρτίου 2019, περίπου τέσσερις μήνες πριν από τη σύλληψή του, της έγραψε ενημερώνοντάς την ότι βρισκόταν στο Παρίσι. Εκείνη απάντησε: «Είσαι πραγματικά;!! Είμαι κι εγώ εδώ. Πότε θα είσαι ελεύθερος;».

«Πέρασε πάρα πολύς καιρός», απάντησε ο Έπστιν, πριν κανονίσουν να συναντηθούν την επόμενη μέρα. Το Reuters δεν μπόρεσε να διαπιστώσει εάν συναντήθηκαν όπως είχε προγραμματιστεί σε αυτή την περίπτωση ή σε προηγούμενες, όπως υποδηλώνει η αλληλογραφία.

Η αποκάλυψη της προηγουμένως άγνωστης οικειότητας μεταξύ του αποθανόντα χρηματιστή και της ντε Ροτσίλντ προσθέτει την τελευταία στον αυξανόμενο κατάλογο εξεχουσών προσωπικοτήτων που αποκαλύφθηκε ότι βρίσκονταν στον κοινωνικό κύκλο του Έπστιν μετά τη δημοσιοποίηση εγγράφων υπό την πίεση θυμάτων του και μελών του Κογκρέσου.

Εκπρόσωπος της Τράπεζας δήλωσε στο Reuters ότι ο Έπστιν ήταν επαγγελματικά γνωστός της ντε Ροτσίλντ από το 2013 έως το 2019.

Εκείνη δεν γνώριζε τη συμπεριφορά του και «την καταδικάζει απερίφραστα, καθώς και τα εγκλήματα που διέπραξε», ανέφερε ο εκπρόσωπος σε μια δήλωση μέσω email, χωρίς να απαντήσει σε πολλά αιτήματα για σχολιασμό συγκεκριμένων ανταλλαγών μεταξύ των δύο.

Ο Έπστιν δήλωσε ένοχος το 2008 για εξώθηση ανηλίκου σε πορνεία, και εξέτισε 13 μήνες σε φυλακή της Φλόριντα.

Η ηλεκτρονική αλληλογραφία των δύο, χρονολογείται σε μεγάλο βαθμό από τα μέσα έως τα τέλη της δεκαετίας του 2010. Τον Ιούλιο του 2019, ο Έπστιν κατηγορήθηκε για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης δεκάδων κοριτσιών, στη Νέα Υόρκη και τη Φλόριντα μεταξύ 2002 και 2005. Δήλωσε αθώος.

Το Reuters εξέτασε ένα δείγμα από τις περισσότερες από 4.400 φορές που το όνομα της ντε Ροτσίλντ εμφανίζεται στην ηλεκτρονική αναζήτηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Πολλά από τα αρχεία που περιλαμβάνονται είναι διπλότυπες αναφορές στα ίδια email.

Σε αλληλογραφία τους το 2016, η ντε Ροτσίλντ είπε στον Έπστιν ότι ήταν άρρωστη με γρίπη και δεν θα έμενε με τον «Β», τον οποίο δεν κατονόμασε. Εκείνος απαντώντας της, την κάλεσε να μείνει στο διαμέρισμά του, λέγοντας: «…θα είναι ιδιωτικό. Κανείς δεν θα καταλάβει».

Η ντε Ροτσίλντ, η οποία είναι τώρα 60 ετών, τον ευχαρίστησε, αλλά είπε ότι θα έμενε κάπου αλλού με κάποια που θα «παίξει τη μαμά μου». Είπε ότι ο «Β» ήταν «άχρηστος» και ότι είχε «κουραστεί να τον διαχειρίζεται». Ο σύζυγός της, ο Μπενζαμέν ντε Ροτσίλντ, πέθανε το 2021.

Η Τράπεζα αρνήθηκε να σχολιάσει συγκεκριμένα email.

Η ντε Ροτσίλντ, μέλος μιας από τις πιο διάσημες τραπεζικές δυναστείες της Ευρώπης, μετά τον γάμο της το 1999, είναι από το 2023 η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Edmond de Rothschild με έδρα τη Γενεύη, η οποία επιβλέπει περιουσιακά στοιχεία ύψους 236,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι ανταλλαγές email – μερικές μέσω βοηθών τους- που δημοσιεύθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης φέρουν το όνομα της ντε Ροτσίλντ στην υπογραφή. Είναι αποκρυπτογραφημένες και η διεύθυνσή της είναι εν μέρει μαυρισμένη.