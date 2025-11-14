Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Ο παιδόφιλος Τζέφρι Έπστιν φαίνεται ότι υπηρέτησε ως παρασκηνιακός σύμβουλος του Στηβ Μπάνον, πρώην αξιωματούχου του Ντόναλντ Τραμπ και influencer που προωθούσε την ιδεολογία «MAGA» («Make America Great Again»), κατά τη διάρκεια μιας μιντιακής εκστρατείας τον Αύγουστο του 2018, που είχε ως στόχο την υπεράσπιση του Αμερικανού προέδρου και της ατζέντας του, καθώς και την προώθηση του ίδιου του Μπάνον στα ΜΜΕ.

Τα γραπτά μηνύματα, που δημοσιεύθηκαν από την επιτροπή εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων την Τετάρτη (12/11), αφορούν μια εξαήμερη συζήτηση μεταξύ των δύο ανδρών, από τις 17 έως τις 23 Αυγούστου και δείχνουν πώς ο Έπστιν καθοδηγούσε τον Μπάνον σχετικά με τις τηλεοπτικές εμφανίσεις και τα πολιτικά μηνύματά του.

Η συνομιλία έχει πραγματοποιηθεί μέσω του «iMessage» και η μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συμμετέχει είναι του Έπστιν. Το όνομα του συνομιλητή του έχει διαγραφεί στα δημοσιευμένα έγγραφα, αλλά τα θέματα που αναφέρονται (οι δημόσιες εμφανίσεις στο Fox News, η απόλυση του δεύτερου συμμετέχοντα της συζήτησης από τον Λευκό Οίκο τον Αύγουστο του 2017 και η συμβολή του στο ντοκιμαντέρ Trump@War) καθιστούν σαφές ότι πρόκειται για τον Μπάνον.

Δεν είναι σαφές αν το δημοσιευμένο υλικό είναι απόσπασμα από μια μεγαλύτερη συνομιλία. Ο Μπάνον αρνήθηκε να σχολιάσει σχετικά, σύμφωνα με τον «Guardian». Όταν ο Ίλον Μασκ δήλωσε νωρίτερα φέτος ότι «ο Μπάνον είναι στη λίστα του Έπστιν», ο πρώην «καθοδηγητής» του Τραμπ είπε στην Independent ότι ήθελε ένας ειδικός ερευνητής να εξετάσει «όλα» τα έγγραφα του χρηματιστή.

Οι συνομιλίες προσφέρουν μια λεπτομερή εικόνα των προσπαθειών του Μπάνον να συνεχίσει να υποστηρίζει τον Τραμπ έναν χρόνο μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο και δείχνουν τη συμβολή του Έπστιν στη διαμόρφωση προωθητικών μηνυμάτων σχετικά με τις φορολογικές περικοπές, τη μετανάστευση και ακόμη και την ανάκληση αδειών ασφαλείας. Δείχνουν επίσης τις αντιδράσεις των δύο ανδρών σε σκάνδαλα που… έσκαγαν.

Οι συζητήσεις των δύο ανδρών ξεκίνησαν όταν ο Έπστιν έδωσε συμβουλές στον Μπάνον για μια ζωντανή εμφάνιση του δεύτερου σε εκπομπή.

«Πώς πήγε;» ρωτούσε στα πρώτα μηνύματα ο χρηματιστής. «Έφυγα νωρίς για να προλάβω να προσγειωθώ εγκαίρως και να το δω. Όλα καλά;».

Ο Μπάνον του είχε απαντήσει: «Διήρκεσε μια ώρα αντί για 30 λεπτά — και μεταδόθηκε ολόκληρη η ώρα σε πολλές πλατφόρμες».

Τότε, ο Έπστιν είχε αποκριθεί: «Μπράβο, αγόρι μου».