Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τοποθετήθηκε δημόσια για τις εξελίξεις με τον πόλεμο στο Ιράν. Συγκεριμένα χαιρέτισε την πρόσφατη συμφωνία για προσωρινή εκεχειρία και εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη διατήρηση της σταθερότητας στην περιοχή.

Μάλιστα σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο NSosyal, ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε τη σημασία της συμφωνίας, τονίζοντας ότι η κατάπαυση του πυρός αποτελεί θετική εξέλιξη και εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα εφαρμοστεί πλήρως και χωρίς προβλήματα.