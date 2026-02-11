Σε μια κίνηση με έντονο πολιτικό συμβολισμό, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προχώρησε στο διορισμό του Ακίν Γκιουρλέκ στο υπουργείο Δικαιοσύνης, αναδιαμορφώνοντας το κυβερνητικό σχήμα σε μια περίοδο αυξημένης πολιτικής έντασης στην Τουρκία.

Ο μέχρι πρότινος γενικός εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης, έχει βρεθεί στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων, για τον ρόλο που διαδραμάτισε στις διώξεις μελών της αντιπολίτευσης. Από τον διορισμό του στη θέση του γενικού εισαγγελέα το 2024, ο Γκιουρλέκ επέβλεψε εκτεταμένες έρευνες και συλλήψεις που αφορούσαν στελέχη και αιρετούς του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP).

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και υποθέσεις που σχετίζονται με τον φυλακισμένο δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, εκατοντάδες μέλη και αξιωματούχοι του CHP συνελήφθησαν, στο πλαίσιο μιας επιχείρησης που η αντιπολίτευση χαρακτηρίζει ως πολιτικά υποκινούμενη. Η τουρκική κυβέρνηση απορρίπτει τις κατηγορίες περί πολιτικοποίησης της Δικαιοσύνης.

Ο αντιπρόεδρος του CHP, Γκιούλ Τσιφτσί, σχολιάζοντας τον διορισμό σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, έκανε λόγο για «ανοιχτή ανταμοιβή» για τις ενέργειες που στράφηκαν κατά του κόμματός του. Ο Γκιουρλέκ διαδέχεται στο υπουργείο Δικαιοσύνης τον Γιλμάζ Τουντζ, στην πρώτη αλλαγή σε υπουργικό χαρτοφυλάκιο μετά τις εκλογές του 2023. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι ο κυβερνήτης της επαρχίας Ερζερούμ, Μουσταφά Τσιφτσί, αναλαμβάνει το υπουργείο Εσωτερικών, αντικαθιστώντας τον Αλί Γερλικαγιά.