Πήγες του τουρκικού υπουργείου ‘Αμυνας δήλωσαν ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να αναλάβουν αποστολή στη Γάζα και οι σχετικές εργασίες διεξάγονται σε συντονισμό με τα αρμόδια όργανα του τουρκικού κράτους.

Κατά την εβδομαδιαία τακτική ενημέρωση των αμυντικών συντακτών από τον εκπρόσωπο του τουρκικού υπουργείου Άμυνας αρχιπλοίαρχο Ζεκί ‘Ακτουρκ, πηγές του υπουργείου ανέφεραν συγκεκριμένα:

«Λαμβάνοντας υπόψη την ανθρωπιστική τραγωδία που συνεχίζεται εδώ και δύο χρόνια στη Γάζα, η παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή και η ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης υποδομής έχουν καταστεί προτεραιότητα.

»Όπως γνωρίζετε, οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, με την εμπειρία που έχουν αποκτήσει από προηγούμενες ειρηνευτικές αποστολές, είναι έτοιμες να αναλάβουν κάθε είδους καθήκοντα που θα τους ανατεθούν για την εδραίωση και τη διατήρηση της ειρήνης, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Οι εργασίες σχετικά με την αποστολή διεξάγονται σε συντονισμό με τους αρμόδιους φορείς του κράτους μας».

Μιλώντας, την Τρίτη (14/10), σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στην πτήση της επιστροφή του από το Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου, όπου συμμετείχε στη διεθνή Σύνοδο Κορυφής για της Γάζα, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν έδωσε σαφή απάντηση στο ερώτημα αν τουρκικά στρατεύματα θα συμμετάσχουν στη διεθνή δύναμη που προβλέπεται να αναπτυχθεί στην Γάζα σύμφωνα με το ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι αξιολογήσεις σχετικά με τη δομή της δύναμης δράσης (σ.σ. task force) συνεχίζονται αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πολλά κρίσιμα θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν στη Γάζα. Τόσο τα θέματα ανοικοδόμησης όσο και τα θέματα ανασυγκρότησης είναι σημαντικά. Όσον αφορά τα θέματα κατασκευής, εξετάσαμε ποιοι μπορούν να αναλάβουν ρόλο μαζί μας» είχε δηλώσει ο πρόεδρος Ερντογάν.