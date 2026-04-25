Σε αποπομπή του Υφυπουργού Παιδείας προχώρησε ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, στον απόηχο των δύο ένοπλων επιθέσεων σε Σχολεία τον Απρίλιο, που στοίχισαν τη ζωή σε εννέα ανθρώπους.

Η απόφαση επισημοποιήθηκε μέσω προεδρικού διατάγματος που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σημειώνεται πως η πιο πολύνεκρη επίθεση σημειώθηκε στο Καχραμάνμαρας, όπου ένας 14χρονος άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο, σκοτώνοντας οκτώ μαθητές ηλικίας 10 και 11 ετών, καθώς και έναν εκπαιδευτικό. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο ανήλικος δράστης είχε στην κατοχή του πέντε πυροβόλα όπλα, ενώ ήταν γιος πρώην Διοικητή της Αστυνομίας, ο οποίος και συνελήφθη.

Λίγες ημέρες αργότερα, δεύτερο περιστατικό καταγράφηκε στην επαρχία Σανλιούρφα, όταν πρώην μαθητής εισέβαλε στο παλιό του Λύκειο, άνοιξε πυρ, και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του.

Βάσει του διατάγματος, ο Υφυπουργός Παιδείας Ναζίφ Γιλμάζ απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του και αντικαταστάθηκε από τον Τζιχάντ Ντεμιρλί.

Οι δύο επιθέσεις προκάλεσαν ισχυρό σοκ στην κοινή γνώμη, με τον Πρόεδρο Ερντογάν να προαναγγέλλει την προώθηση αυστηρότερων περιορισμών στην οπλοκατοχή.