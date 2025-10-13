Αμφίβολη ήταν μέχρι και την τελευταία στιγμή η συμμετοχή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στη Σύνοδο για τη Γάζα στο Σαρμ ελ Σέιχ.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το CNNTurk, επικαλούμενο Τούρκο αξιωματούχο, ο Τούρκος Πρόεδρος είχε διαμηνύσει ότι δεν θα προσγειωνόταν στο αεροδρόμιο του αιγυπτιακού θερέτρου, εάν δεν είχε την οριστική διαβεβαίωση για την απουσία του Μπενιαμίν Νετανιάχου από τις εργασίες.

NEW: Turkey has directly told the US that Netanyahu shouldn’t participate in Egypt summit, per Turkish official to CNNTurk • Netanyahu’s potential participation into Egypt summit led Erdogan and other Muslim leaders to consider boycott pic.twitter.com/zDzRDhv8kX — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 13, 2025

Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι εφημερίδες Hurriyet και TGRT Haber, ο Ερντογάν διέταξε την αλλαγή πορείας του προεδρικού αεροσκάφους, ενώ βρισκόταν έτοιμο να προσγειωθεί στο Σαρμ ελ Σέιχ, όταν ενημερώθηκε αρχικά ότι ο Νετανιάχου ενδέχεται να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής.

Λίγη ώρα αργότερα, πάντως, αφού επιβεβαιώθηκε ότι ο Νετανιάχου δεν θα παρευρεθεί, δόθηκε εντολή για προσγείωση και το αεροσκάφος του Ερντογάν προσγειώθηκε τελικά στην Αίγυπτο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν τη Δευτέρα (13/10) διεθνή ΜΜΕ, ο Ιρακινός Πρωθυπουργός Μοχάμεντ Σία αλ-Σουντάνι ενημέρωσε τόσο την Αίγυπτο, όσο και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι η Βαγδάτη δεν θα συμμετάσχει στη Σύνοδο, εάν παραστεί ο Νετανιάχου.

Όπως ανέφερε ανώτερη κυβερνητική πηγή στο Ιρακινό Πρακτορείο Ειδήσεων, «δεν υπήρξε επίσημη πρόσκληση από την αιγυπτιακή πλευρά προς τον Νετανιάχου», επισημαίνοντας ωστόσο ότι «ο Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε να μεσολαβήσει και πραγματοποίησε διπλωματικές επαφές για να διασφαλίσει τη συμμετοχή του Ισραηλινού Πρωθυπουργού».

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι ο αλ-Σουντάνι ήταν κατηγορηματικός, ενημερώνοντας τόσο το Κάιρο όσο και την Ουάσινγκτον πως «το Ιράκ θα αποσυρθεί από τη Σύνοδο εάν συμμετάσχει ο Νετανιάχου», χαρακτηρίζοντας τη στάση αυτή «αμετακίνητη και αποφασιστική».

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, στη Διεθνή Σύνοδο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την Τουρκία και το Ιράκ, με τις δύο χώρες να απειλούν ότι δεν θα παρευρεθούν στις εργασίες της διάσκεψης σε περίπτωση παρουσίας του.