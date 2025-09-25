Συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει το απόγευμα της Πέμπτης ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στον Λευκό Οίκο και πρόκειται για την πρώτη έπειτα από έξι χρόνια.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Τούρκος πρόεδρος φέρνει μαζί του μια σειρά συμφωνιών, πολλών δισεκατομμυρίων, σε μια προσπάθεια να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με την Ουάσιγκτον που είχαν δεχθεί σοβαρό πλήγμα μετά την αγορά των ρωσικών S-400 και τις διπλωματικές διαφωνίες για τη Συρία.

Δείτε live εικόνα από το προαύλιο του Λευκού Οίκου:

Διπλωματικοί και στρατιωτικοί κύκλοι υποστήριζαν νωρίτερα πως η συνάντηση αυτή αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο για την Τουρκία να αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη των ΗΠΑ, F -16 και F- 35, αεροπλάνα της Boeing, αλλά και υγροποιημένο φυσικό αέριο.

Οι συμφωνίες αυτές αναμένεται να αγγίξουν τα 50 δις δολάρια.

Ένα από τα κορυφαία αιτήματα που αναμένεται να θέσει ο Τούρκος πρόεδρος θα είναι να επιτραπεί στην Τουρκία να επανενταχθεί στην κοινοπραξία που κατασκευάζει τα Stealth μαχητικά αεροσκάφη F-35 της Lockheed Martin. Ένα δεύτερο αίτημα θα είναι να τερματίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την υποστήριξή τους στις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις υπό την ηγεσία των Κούρδων.

Και στις δύο περιπτώσεις, η Άγκυρα γνωρίζει τις δυσκολίες. Παρατηρητές προειδοποιούν ότι παρά τον ενθουσιασμό που υπάρχει, γύρω από την πολυπόθητη υποδοχή του Ερντογάν, η επανένταξη στο πρόγραμμα των F-35 δεν είναι καθόλου βέβαιη, λόγω της μακροχρόνιας και διακομματικής αντίστασης από το Κογκρέσο.

Οι ίδιοι κύκλοι επεσήμαναν πως ο Ερντογάν βλέπει τη συνάντηση ως μια ευκαιρία να επαναφέρει τις σχέσεις του με τον Τραμπ, αφού η χώρα του εξακολουθεί να εξαρτάται από τη στρατιωτική και διπλωματική στήριξη των ΗΠΑ για να διατηρήσει την περιφερειακή της επιρροή.

Την ίδια ώρα, οι προσδοκίες για την αναβάθμιση των σχέσεων με την Ουάσιγκτον ενίσχυσαν τις τουρκικές αγορές.

