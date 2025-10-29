Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Φαίνεται ότι ο Ερντογάν βρήκε τα πρώτα 3 δισεκατομμύρια για την αγορά των 20 Eurofighter, κάνοντας παράλληλα και το μεγαλύτερο βήμα της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας στην ευρωπαϊκή αγορά.

Στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας Μαδρίτης – Άγκυρας, η ισπανική κυβέρνησης ενέκρινε επίσημα τη συμφωνία ύψους 3,12 δισ. ευρώ για την αγορά 45 τουρκικής σχεδίασης και κατασκευής εκπαιδευτικών αεροσκαφών HÜRJET.

Τα 45 αεροσκάφη θα κατασκευαστούν στις εγκαταστάσεις της TAI στην Τουρκία, ενώ οι επικοινωνίες και ορισμένα από τα ηλεκτρονικά συστήματα θα ενσωματωθούν από την Airbus España.

Οι πρώτες παραδόσεις έχουν ως στόχο το 2028, με πλήρη επιχειρησιακή ικανότητα έως το 2030.