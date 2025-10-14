Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα το βράδυ ότι ο Ερυθρός Σταυρός κατευθύνεται στη Λωρίδα της Γάζας για να παραλάβει λείψανα ομήρων που ακόμη κρατούνται από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

«Ο Ερυθρός Σταυρός μεταβαίνει τώρα στο σημείο συνάντησης που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου αρκετά φέρετρα με τα λείψανα ομήρων θα του παραδοθούν», δήλωσε ο στρατός σε ανακοίνωση.

Η Χαμάς απελευθέρωσε τη Δευτέρα 20 εν ζωή ομήρους, οι οποίοι είχαν απαχθεί κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023, και παρέδωσε τα λείψανα άλλων τεσσάρων.

Κρατά ακόμη υπό ομηρεία τις σορούς 24 Ισραηλινών.