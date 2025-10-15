Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα το βράδυ (15/10) ότι παρέλαβε άλλες δύο σορούς ομήρων, οι οποίες είχαν παραδοθεί νωρίτερα από τη Χαμάς στον Ερυθρό Σταυρό.

Τα φέρετρα με τα λείψανα των δύο ομήρων παραδόθηκαν στον στρατό στην περιοχή της Λωρίδας της Γάζας που έχει υπό τον έλεγχό του.

Τα πτώματα συνοδεύονται από την αστυνομία στο ιατροδικαστικό ινστιτούτο Αμπού Καμπίρ στο Τελ Αβίβ για ταυτοποίηση, μια διαδικασία που οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι μπορεί να διαρκέσει έως και δύο ημέρες.

Η Χαμάς δεν έδωσε τις ταυτότητες των ομήρων που παρέδωσε.

Εάν επιβεβαιωθεί ότι τα δύο πτώματα είναι όμηροι, τότε η Χαμάς θα εξακολουθεί να κρατά τα λείψανα 19 νεκρών ομήρων στη Γάζα.

Λίγο νωρίτερα, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, ανακοίνωσε ότι «εκπλήρωσε τη δέσμευσή της βάσει της συμφωνίας (εκεχειρίας) παραδίδοντας όλους τους εν ζωή Ισραηλινούς κρατούμενους, τους οποίους φρουρούσε, όπως και τις σορούς στις οποίες μπόρεσε να έχει πρόσβαση».

«Όσον αφορά τα εναπομείναντα λείψανα, η ανάκτησή τους απαιτούν σημαντική προσπάθεια και ειδικό εξοπλισμό», τόνιζε στην ανακοίνωση.