Η Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού (ICRC- ΔΕΕΣ) ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη 12 Οκτωβρίου, ότι η αποκλεισμένη Λωρίδα της Γάζας διαθέτει ακόμη καύσιμα προκειμένου να λειτουργούν οι γεννήτριες, αλλά αυτά ενδέχεται να τελειώσουν μέσα σε μερικές ώρες.

«Από όσα έχουμε καταλάβει υπάρχουν ακόμη καύσιμα – αλλά πιθανόν μόνο για μερικές ώρες – ώστε να λειτουργούν οι γεννήτριες, περιλαμβανομένων των γεννητριών στα νοσοκομεία», δήλωσε ο Φραμπρίτσιο Καρμπόνι, περιφερειακός διευθυντής της ΔΕΕΣ για την Εγγύς και τη Μέση Ανατολή, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Σε αντίποινα για την επίθεση της Χαμάς εναντίον του, το Ισραήλ έχει επιβάλει πλήρη πολιορκία στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ζουν 2,3 εκατ. άνθρωποι και έχει εξαπολύσει την ισχυρότερη εκστρατεία βομβαρδισμού εναντίον του θύλακα εδώ και 75 χρόνια που διαρκεί η ισραηλινοπαλαιστινιακή σύρραξη.

Ο Καρμπόνι υπογράμμισε ότι είναι ζωτικής σημασίας να μπορέσει να διανεμηθεί με ασφάλεια η ανθρωπιστική βοήθεια που βρίσκεται ήδη μέσα στη Γάζα. Σημείωσε επίσης ότι οι προμήθειες που υπάρχουν στον θύλακα εξαντλούνται, εκτιμώντας ότι η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα θα είναι «πολύ σύντομα ανεξέλεγκτη».

No water, no food, no electricity, no medicine, dead bodies are piling up in front of a hospital in Gaza – Biden is helping Netanyahu to carry out this genocide. pic.twitter.com/SMyli2kz0w

— Ashok Swain (@ashoswai) October 12, 2023