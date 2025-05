Ο εθνικιστής υποψήφιος Τζόρτζε Σίμιον, που ηττήθηκε την Κυριακή στο δεύτερο γύρο των Προεδρικών Εκλογών στη Ρουμανία, ανακοίνωσε σήμερα την πρόθεσή του να καταθέσει έφεση προκειμένου να πετύχει την ακύρωση των εκλογών λόγω «εξωτερικών παρεμβάσεων», ιδίως εκ μέρους της Γαλλίας.

«Ζητώ επισήμως από το Συνταγματικό Δικαστήριο να ΑΚΥΡΩΣΕΙ τις εκλογές», έγραψε σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

🚨🇷🇴 I officially ask Constitutional Court TO ANNUL Romanian presidential elections (May 2025).

For the very reasons December elections were annulled: EXTERNAL INTERFERENCES by state and non-state actors.

This time proven with evidence! Neither 🇫🇷, nor 🇲🇩, nor anyone else has…

— 🇷🇴 George Simion 🇲🇩 (@georgesimion) May 20, 2025