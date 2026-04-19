Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Ο πρώην πρόεδρος της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ μεγάλωσε το προβάδισμά του έναντι του πρώην πρωθυπουργού Μπόικο Μπορίσοφ, καθώς οι βουλγαρικές βουλευτικές εκλογές πλησιάζουν στην τελική τους ευθεία. Τα άτυπα exit polls δείχνουν τον Ράντεφ πάνω από 20 μονάδες μπροστά από τον Μπορίσοφ.

Οι εκλογές είναι οι όγδοες στη χώρα μέσα σε πέντε χρόνια και αποτελούν ένα ακόμη σημείο ανάφλεξης στη μάχη μεταξύ των χωρών υπέρ της ΕΕ και τις κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις στην Ευρώπη.

Το κόμμα του Μπορίσοφ είναι ευθυγραμμισμένο με την εξωτερική πολιτική των Βρυξελλών και διαβεβαίωσε τους ψηφοφόρους την Κυριακή ότι το κόμμα του παρέχει «πλήρη υποστήριξη στην Ουκρανία». Ο Ράντεφ έχει δεσμευτεί να εξισορροπήσει τις σχέσεις μεταξύ Ανατολής και Δύσης, υποσχόμενος να οικοδομήσει μια «σύγχρονη ευρωπαϊκή Βουλγαρία, ενώ αναπτύσσει «πρακτικές σχέσεις με τη Ρωσία που βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό».

Ο Ράντεφ, ο οποίος αντιτίθεται στη βοήθεια της ΕΕ στην Ουκρανία, έχει δεσμευτεί να σπάσει τον ασφυκτικό κλοιό της «ολιγαρχικής μαφίας» στη Βουλγαρία, αλλά όποιος κερδίσει την Κυριακή πιθανότατα θα πρέπει να σχηματίσει συνασπισμό για να φτάσει στην πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση της Βουλγαρίας.

Ο Μπορίσοφ είναι ο Πρωθυπουργός με την μακρότερη θητεία στη χώρα, κατέχοντας αξίωμα μεταξύ 2009 και 2021. Ο Ράντεφ είναι πρώην πιλότος μαχητικών αεροσκαφών που διετέλεσε πρόεδρος της Βουλγαρίας μεταξύ 2017 και 2026. Οι δυο τους συγκρούστηκαν δημόσια κατά τη διάρκεια της αλληλεπικαλυπτόμενης θητείας τους στην εξουσία, με τον Ράντεφ να υποστηρίζει τις διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς το 2020 που οδήγησαν στις διαδηλώσεις του Μπορίσοφ.

Η χώρα διοικείται από μια διαδοχή βραχύβιων κυβερνήσεων και υπηρεσιακών πρωθυπουργών τα τελευταία χρόνια.

Ακριβώς όπως έκανε στην Ουγγαρία το περασμένο Σαββατοκύριακο, και στη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Μολδαβία και τη Ρουμανία προηγουμένως, η ΕΕ έχει ενεργοποιήσει το «Σύστημα Ταχείας Αντίδρασης» στη Βουλγαρία.

Αυτή η σειρά διαδικτυακών εργαλείων λογοκρισίας δίνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την εξουσία να αφαιρεί τη φερόμενη «παραπληροφόρηση» από τις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια των εκλογών.

