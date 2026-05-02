Ο Σλοβάκος εθνικιστής Πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο ανακοίνωσε σήμερα ότι θα ταξιδέψει στο Κίεβο μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς Σλοβακία και Ουκρανία εξέφρασαν την επιθυμία τους να ενισχύσουν τις σχέσεις τους.

«Θα συνεχίσουμε με τη μορφή κοινών κυβερνητικών συναντήσεων και θα πραγματοποιήσουμε επίσης αμοιβαίες επισκέψεις στις πρωτεύουσές μας», δήλωσε ο Φίτσο, που απέφευγε να μεταβεί στο Κίεβο.

«Επιβεβαίωσα ότι η Σλοβακία υποστηρίζει την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή θέλουμε ο γείτονάς μας, η Ουκρανία, να είναι μια σταθερή και δημοκρατική χώρα», πρόσθεσε.

«Χρειαζόμαστε ισχυρές σχέσεις μεταξύ των χωρών μας και τις υποστηρίζουμε και οι δύο», δήλωσε από την πλευρά του ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο X.

Υπογράμμισε τη σημασία της υποστήριξης της Σλοβακίας για την ένταξη της χώρας του στην ΕΕ, σημειώνοντας ότι προσκάλεσε τον Σλοβάκο Πρωθυπουργό να επισκεφθεί το Κίεβο και τον ευχαρίστησε για την πρόσκλησή του στην Μπρατισλάβα, με «τη δυνατότητα μιας προσωπικής συνάντησης στο προσεχές μέλλον».

Ο Φίτσο διευκρίνισε ότι θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι τη Δευτέρα στο Γιερεβάν, πρωτεύουσα της Αρμενίας, στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (ΕΠΚ).

Εξέφρασε επίσης την επιθυμία του για «φιλικές σχέσεις μεταξύ Σλοβακίας και Ουκρανίας».

Μετά την ανάληψη των καθηκόντων του τον Οκτώβριο του 2023, ο Φίτσο υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει πόλεμος στο Κίεβο», παρά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022.

Οι σημερινές δηλώσεις του Σλοβάκου Πρωθυπουργού έρχονται μια εβδομάδα πριν από την αναχώρησή του για τη Μόσχα, όπου έχει προγραμματιστεί να παραστεί στους εορτασμούς για τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Παράλληλα, ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς αναμένεται να πραγματοποιήσει την πρώτη του επίσκεψη στη Σλοβακία τον Μάιο.