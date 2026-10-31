Την απόφασή του να εγκαταλείψει τη Βραζιλία και να καταφύγει στις Ηνωμένες Πολιτείες γνωστοποίησε την Παρασκευή (30/10) ο συντηρητικός γερουσιαστής και πρώην υποψήφιος για την προεδρία, Φλάβιο Μπολσονάρου. Όπως υποστήριξε, η κίνησή του αυτή είχε ως αποκλειστικό στόχο να αποφύγει τη σύλληψη στον απόηχο της εκλογικής του ήττας.

Μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο γερουσιαστής επιβεβαίωσε τη φυγή του, η οποία πραγματοποιήθηκε με ενδιάμεσους σταθμούς την Αργεντινή και τον Ισημερινό, αμέσως μετά την ανάκληση των διαβατηρίων του από τις Αρχές. «Η δίωξη ξεκίνησε πολύ νωρίτερα από ό,τι φανταζόμουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την αφήγησή του, το σημείο καμπής ήταν η περασμένη Δευτέρα. Έπειτα από συνάντηση που είχε με τον πατέρα του, τον πρώην πρόεδρο Ζαΐρ Μπολσονάρου, ο οποίος τελεί υπό κατ’ οίκον περιορισμό, η αστυνομία τον ενημέρωσε για την αφαίρεση των ταξιδιωτικών του εγγράφων στο πλαίσιο εν εξελίξει έρευνας για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.

Περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές, αποκάλυψε τον διάλογο που είχε με τον πατέρα του, ο οποίος, με δάκρυα στα μάτια, τον ρώτησε: «Ξέρεις πού το πάνε, έτσι δεν είναι;». Η απάντησή του ήταν άμεση: «Μπαμπά, το ξέρω… Τώρα ξέρω τι πρέπει να κάνω». Παρότι απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για τον ακριβή τρόπο διαφυγής του, ξεκαθάρισε ότι οργάνωσε το σχέδιο από κοινού με τη σύζυγό του, «χωρίς να το γνωρίζει κανείς».

Αρνούμενος σθεναρά να αναγνωρίσει την επικράτηση του κεντροαριστερού Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ο Φλάβιο Μπολσονάρου δικαιολόγησε την αναχώρησή του δηλώνοντας: «Έφυγα για το καλό της Βραζιλίας». Επέμεινε, δε, να κάνει λόγο για «εκλογική νοθεία», έναν ισχυρισμό που έχει απορριφθεί κατηγορηματικά τόσο από τη Δικαιοσύνη, όσο και από το ίδιο του το κόμμα. Μάλιστα, παρομοίασε την εκλογική διαδικασία με ποδοσφαιρικό αγώνα, καταγγέλλοντας, χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο, «γκολ που επιτεύχθηκαν με το χέρι» και τα οποία δεν ακυρώθηκαν ποτέ από το VAR.

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο Βραζιλιάνος πολιτικός εκτίμησε ότι η χώρα πρόκειται να «χρεοκοπήσει» υπό τη διακυβέρνηση Λούλα και άφησε ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο μιας νέας προεδρικής υποψηφιότητας στο εγγύς μέλλον, προειδοποιώντας: «Δεν μιλάω για το 2030, αλλά για νωρίτερα».