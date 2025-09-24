Ο τυφώνας Ραγκάσα, ο ισχυρότερος τροπικός κυκλώνας στον κόσμο φέτος, έφτασε στην ξηρά στη νότια Κίνα την Τετάρτη (24/9), αφού σκότωσε 15 ανθρώπους στην Ταϊβάν και χτύπησε το Χονγκ Κονγκ με σφοδρούς ανέμους και ισχυρές βροχοπτώσεις.

Δείτε LIVE εικόνα από την επέλαση του τυφώνα Ραγκάσα:

Στην ανατολική κομητεία Χουαλιέν της Ταϊβάν, 17 άνθρωποι αγνοούνται μετά την υπερχείλιση μιας λίμνης-φράγματος και την αποστολή ενός τείχους νερού σε μια πόλη, δήλωσε την Τετάρτη η πυροσβεστική υπηρεσία.

Η υποτροπική Ταϊβάν, που πλήττεται συχνά από τυφώνες, συνήθως διαθέτει έναν καλά οργανωμένο μηχανισμό αντιμετώπισης καταστροφών που αποτρέπει μαζικά θύματα, μετακινώντας γρήγορα τους ανθρώπους από πιθανές ζώνες κινδύνου.

At 12:00 Wednesday, Jiangmen in South China’s Guangdong Province logged its strongest wind on record, with a local station measuring gusts of 67 m/s (above Beaufort scale 17). With the Typhoon #Ragasa coinciding with astronomical tide, some waters may see huge waves. The city has… pic.twitter.com/zFParIKxgd — Global Times (@globaltimesnews) September 24, 2025

Ωστόσο, πολλοί κάτοικοι της Γκουανγκφού, μιας ανατολικής πόλης στο Χουαλιέν, γεμάτης τουρίστες, δήλωσαν ότι δεν υπήρχε επαρκής προειδοποίηση όταν μια λίμνη υπερχείλισε κατά τη διάρκεια των καταρρακτωδών βροχών της Τρίτης που προκάλεσε ο υπερτυφώνας Ραγκάσα.

Ο πρωθυπουργός Τσο Τζουνγκ-τάι, ζήτησε να διερευνηθεί τι πήγε στραβά με τις εντολές εκκένωσης.

Καθώς οι βροχές κατέκλυσαν την Ταϊβάν, το Χονγκ Κονγκ αντιμετώπισε τεράστια κύματα που έπεσαν πάνω από περιοχές της ανατολικής και νότιας ακτογραμμής του ασιατικού οικονομικού κέντρου. Το νερό όρμησε κατά μήκος των πεζοδρομίων και βύθισε ορισμένους δρόμους και κατοικίες.

At least 14 people were killed when a decades-old lake barrier burst in Taiwan, a government official said Wednesday, after Super Typhoon Ragasa pounded the island with torrential rainshttps://t.co/GDxlN5aUGD 🎥 CCTV footage of flooded bridge in Taiwan’s Hualien after lake… pic.twitter.com/VtVwwpmlV2 — AFP News Agency (@AFP) September 24, 2025

Η ναυτιλιακή αρχή της Κίνας εξέδωσε την υψηλότερη προειδοποίηση για κόκκινο κύμα, για πρώτη φορά φέτος, προβλέποντας κύματα καταιγίδας ύψους έως και 2,8 μέτρων σε περιοχές της επαρχίας Γκουανγκντόνγκ, καθώς η Ραγκάσα κατευθύνεται προς το πυκνοκατοικημένο Δέλτα του ποταμού Περλ.

Ψαράδες σκοτώθηκαν στις Φιλιππίνες

Ο Ραγκάσα σχηματίστηκε πάνω από τον Δυτικό Ειρηνικό την περασμένη εβδομάδα. Τροφοδοτούμενος από τις θερμές θάλασσες και τις ευνοϊκές ατμοσφαιρικές συνθήκες, ο τροπικός κυκλώνας εντάθηκε γρήγορα και έγινε υπερτυφώνας κατηγορίας 5 τη Δευτέρα, με ανέμους που ξεπερνούσαν τα 260 χιλιόμετρα την ώρα.

Τουλάχιστον 10 θάνατοι αναφέρθηκαν στις Φιλιππίνες, συμπεριλαμβανομένων επτά ψαράδων που πνίγηκαν αφού το σκάφος τους χτυπήθηκε από τεράστια κύματα και σφοδρό άνεμο και ανατράπηκε τη Δευτέρα στα ανοικτά της πόλης Σάντα Άνα στη βόρεια επαρχία Καγκαγιάν. Πέντε άλλοι ψαράδες αγνοούνται, δήλωσαν αξιωματούχοι της επαρχίας.

Super Typhoon Ragasa is expected to make landfall in China after bringing torrential rain and damaging winds to parts of Taiwan and the Philippines. With evacuations underway, several schools and businesses were closed, and hundreds of flights were canceled in Hong Kong ahead of… pic.twitter.com/B1al5hosGo — AccuWeather (@accuweather) September 24, 2025

Σχεδόν 700.000 άνθρωποι επλήγησαν από την επίθεση στην κύρια βόρεια περιοχή των Φιλιππίνων, Λουζόν, συμπεριλαμβανομένων 25.000 ανθρώπων που κατέφυγαν σε κυβερνητικά καταφύγια έκτακτης ανάγκης.

Ο Ραγκούσα έχει έκτοτε αποδυναμωθεί σε τυφώνα κατηγορίας 3, ικανός να ρίξει δέντρα και ηλεκτροφόρα καλώδια, να σπάσει παράθυρα και να καταστρέψει κτίρια.

Προσέγγισε τις ακτές της νότιας Κίνας

Αφού πέρασε περίπου 100 χιλιόμετρα νότια του Χονγκ Κονγκ, ο Ραγκάσα έφτασε στην ακτή κατά μήκος των ακτών της νότιας Κίνας.

Η Γκουανγκτζόου, η Σεντζέν, η Φοσάν και η Ντονγκουάν, οι μεγαλύτερες πόλεις στην πορεία της καταιγίδας, φιλοξενούν περίπου 50 εκατομμύρια ανθρώπους.

WATCH: Storm surge from Typhoon #Ragasa in Tseung Kwan O, a neighborhood in Hong Kong, China enters a restaurant & completely wipes it out. pic.twitter.com/MGcXPDbdTm — StormHQ ☈ (@StormHQwx) September 24, 2025

Το υπουργείο διαχείρισης έκτακτης ανάγκης έστειλε δεκάδες χιλιάδες σκηνές, πτυσσόμενα κρεβάτια, φωτισμό έκτακτης ανάγκης και άλλα είδη διάσωσης στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ την Τρίτη, ανέφεραν τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ενώ περισσότεροι από 770.000 άνθρωποι έχουν εκκενωθεί.

Ορισμένα καταστήματα και εστιατόρια στην επαρχία πάρκαραν μεγάλα ενοικιαζόμενα φορτηγά μπροστά από τις βιτρίνες τους σε μια προσπάθεια να τα προστατεύσουν από την καταιγίδα, ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Super Typhoon Ragasa, the year’s most powerful tropical cyclone, barreled towards millions of people in southern China after killing at least 14 people in Taiwan and leaving scores more missing, and lashing Hong Kong with ferocious winds and heavy rain https://t.co/QXiUu5dwAT pic.twitter.com/RanBc5rlSX — Reuters (@Reuters) September 24, 2025

Ένα πλήθος. που κυνηγούσε την καταιγίδα κάτω από τη γέφυρα του κόλπου Σενζέν. απομακρύνθηκε από την τροχαία.

«Ο τυφώνας ήταν πραγματικά έντονος, αλλά δεν έμεινα πολύ έξω», είπε ένας οδηγός διανομής ηλεκτρικού σκούτερ, ο οποίος είναι γνωστός με το όνομα Τιμ, και χρησιμοποιούσε το όχημά του για να αξιολογήσει τις ζημιές.

«Είναι πολύ διασκεδαστικό, αλλά είναι και επικίνδυνο. Ήθελα να κάνω βόλτα στην προκυμαία, αλλά είναι πολύ επικίνδυνο, οπότε έπρεπε να επιστρέψω στη γέφυρα».

Η ναυτιλιακή αρχή της Κίνας προειδοποίησε για υψηλό κίνδυνο πλημμυρών στη Σεντζέν, ειδικά σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο, με την προειδοποίηση για κύμα καταιγίδας να αναμένεται να παραμείνει σε ισχύ μέχρι την Πέμπτη.

香港海洋公園富麗敦酒店

The Fullerton Ocean Park Hotel Hong Kong#樺加沙 pic.twitter.com/7iiMtkyQYW — 香港/中國新聞（AI論政）-小豬 (@hk2019freehk) September 24, 2025

Μια γυναίκα και ο πεντάχρονος γιος της παρασύρθηκαν στον ωκεανό την Τρίτη, αφού παρακολούθησαν τον τυφώνα από την προκυμαία του Χονγκ Κονγκ, σύμφωνα με την South China Morning Post, η οποία ανέφερε ότι τώρα νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Η νοσοκομειακή αρχή στο Χονγκ Κονγκ δήλωσε ότι τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον τυφώνα, ενώ η κυβέρνηση άνοιξε 50 προσωρινά καταφύγια, στα οποία 791 αναζήτησαν καταφύγιο.

Στο κέντρο τυχερών παιχνιδιών του Μακάο, δίπλα στο Χονγκ Κονγκ, τα καζίνο αναγκάστηκαν να κλείσουν τους χώρους τυχερών παιχνιδιών τους. Οι επισκέπτες δεν μπορούσαν να εγκαταλείψουν την ιδιοκτησία τους. Ένας χρήστης στην εφαρμογή Xiaohongshu της Κίνας έδειξε βίντεο με πόρτες που σφραγίζονταν σε ένα θέρετρο καζίνο για προστασία από ανέμους και συντρίμμια.

Πηγές: CBS – Reuters