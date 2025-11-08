Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Νέα «βάσανα» για τη κυβέρνηση της Σερβίας και προσωπικά για τον πρόεδρο Βούσιτς από την έντονη κριτική που του ασκείται για την παραχώρηση που ενέκρινε μέσω νόμου, του κτιρίου του πρώην Γενικού Αρχηγείου του Σερβικού στρατού στον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, προκειμένου ο τελευταίος να αναγείρει στη θέση του ένα πολυτελές συγκρότημα ξενοδοχείων και διαμερισμάτων.

Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση αντιμετωπίζει μαζικές διαδηλώσεις εξαιτίας της κατάρρευσης της στέγης του σιδηροδρομικού σταθμού του Νόβι Σαντ— με δεκάδες νεκρούς — ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάντερ Βούσιτς επιχειρεί να διασφαλίσει άλλου τύπου ισχύ: κοινοβουλευτική πλειοψηφία και διεθνείς επενδυτές, όπως αναφέρουν διεθνή μέσα ενημέρωσης όπως το Associated Press

Διεθνές επενδυτικό σχέδιο με εγχώρια αναταραχή

Το κοινοβούλιο της Σερβίας ψήφισε νόμο που ανοίγει την πόρτα σε μεγάλη επένδυση από την εταιρεία Affinity Global Development, συνδεδεμένη με τον Τζάρεντ Κούσνερ— γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ.

Το σχέδιο προβλέπει την κατάρτιση 99ετούς μίσθωσης για το οικόπεδο που στέγαζε το παλιό αρχηγείο του Γιουγκοσλαβικού Στρατού, το οποίο είχε καταστραφεί από βομβαρδισμούς του NATO το 1999.

Η επένδυση — αρχικού ύψους περίπου 500 εκατομμυρίων δολαρίων — προβλέπει ξενοδοχείο, διαμερίσματα, καταστήματα και γραφεία.

Συμβολισμός και αντιδράσεις

Οι αξιωματούχοι της αντιπολίτευσης, αλλά και πλήθος πολιτών, θεωρούν πως ένα «σύμβολο αντίστασης» απέναντι στη ΝΑΤΟική επέμβαση όπως το εν λόγω κτίριο, εκχωρείται σε ιδιωτική επένδυση και μάλιστα σε Αμερικανό.

Πλήθος διαδηλωτών συγκεντρώθηκε στο Βελιγράδι, φωνάζοντας ότι η χώρα «πουλάει την ιστορία της για να εξυπηρετήσει συμφέροντα».

Η κεντροαριστερή βουλευτής Marinika Tepicċ δήλωσε ότι η κυβέρνηση θυσιάζει την ιστορία της χώρας «για να ευχαριστήσει τον Τραμπ», ανέφερε η ίδια στο Politico.

Η οργάνωση Transparency Serbia μίλησε για «νομιμοποιημένη διαφθορά», ενώ νομικοί αναλυτές αμφισβητούν τη συνταγματικότητα του νομοσχεδίου.

Δεσμοί με ΗΠΑ και Ρωσία

Ο Βούσιτς επιδιώκει ενίσχυση των σχέσεων με τις ΗΠΑ, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στο BBC: «Πρέπει να ξεπεράσουμε το βάρος του 1999».

«Είμαστε έτοιμοι να οικοδομήσουμε καλύτερες σχέσεις με τις ΗΠΑ – νομίζω ότι αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για αυτή τη χώρα», πρόσθεσε.

Ταυτόχρονα, η Σερβία παραμένει εξαρτημένη από ρωσικά ενεργειακά συμφέροντα, γεγονός που την τοποθετεί σε εξαιρετικά λεπτή γεωπολιτική ισορροπία.

Πολιτική αναταραχή στο εσωτερικό

Οι διαμαρτυρίες που ξεκίνησαν μετά το τραγικό περιστατικό της στέγης στο Νόβι Σαντ έχουν οδηγήσει σε έντονες συγκρούσεις με την αστυνομία και αιτήματα για πρόωρες εκλογές.

Η ψήφιση του επίμαχου νόμου εν μέσω αυτής της κρίσης προσθέτει έδαφος στην εικόνα μιας κυβέρνησης που βρίσκεται υπό πίεση.

Τι μένει να φανεί

Το αν η νέα επένδυση θα λειτουργήσει ως αναπτυξιακό ανάχωμα για τη Σερβία ή ως πυροδότης ακόμη μεγαλύτερης κοινωνικής αναταραχής εξαρτάται από πολλούς παράγοντες: την τήρηση των υποσχέσεων περί μνημείου, τον σεβασμό της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διαφάνεια στην εφαρμογή.

Η Σερβία έχει επηρεαστεί τόσο από τους δασμούς του Τραμπ όσο και από τις κυρώσεις στα ρωσικά συμφέροντα στη χώρα, συμπεριλαμβανομένου του μοναδικού διυλιστηρίου πετρελαίου της, της Nafna Industrika Srbije (NIS), η οποία ανήκει στην πλειοψηφία των ρωσικών συμφερόντων.