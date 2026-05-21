Η παλαιότερη γέφυρα του Παρισιού, Pont Neuf, μοιάζει… να εξαφανίζεται, καθώς ο καλλιτέχνης JR, γνωστός και ως «ο Γάλλος Banksy», ξεκίνησε να την καλύπτει με μία γιγαντιαία «σπηλιά». Η εγκατάσταση αυτή δημιουργεί την ψευδαίσθηση ενός τεράστιου βράχου που καταπίνει την ιστορική γέφυρα – ορόσημο του 17ου αιώνα, η οποία συνδέει τις όχθες του Σηκουάνα εδώ και περισσότερα από 400 χρόνια. Το σκηνικό δίνει την εντύπωση πως ένας προϊστορικός βράχος έχει αναδυθεί στην καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας.

Η διαδικασία του φουσκώματος πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας μετά από καθυστερήσεις λόγω κακοκαιρίας και αποτελεί το πιο εντυπωσιακό στάδιο ενός έργου που προετοιμαζόταν για περισσότερο από έναν χρόνο. Το έργο, με τίτλο La Caverne du Pont Neuf, είναι ένα από τα πιο φιλόδοξα έργα δημόσιας τέχνης που έχει παρουσιαστεί στο Παρίσι εδώ και δεκαετίες. Η χρηματοδότηση του προήλθε από την πώληση έργων του ίδιου του JR και από μια ομάδα συνεργατών του. Αν και οι εργασίες είναι σε εξέλιξη, η εγκατάσταση θα ανοίξει επίσημα για το κοινό στις 6 Ιουνίου.

Ο JR δήλωσε στο Associated Press, μέσα από το ατελιέ του στο ανατολικό Παρίσι, πως στόχος του είναι να μείνει κάτι «πραγματικά απίστευτο» στο κέντρο της πόλης. Η εγκατάσταση μοιάζει με μια βραχώδη μάζα που κυριολεκτικά «σπάει» το αστικό τοπίο. Ο JR, ο οποίος έχει γίνει διάσημος κολλώντας τεράστιες φωτογραφίες σε κτίρια, τοίχους και στέγες σε όλο τον κόσμο, αυτή τη φορά ήθελε να αναγκάσει τους Παριζιάνους να κάνουν κάτι ασυνήθιστο στην πιο πολυσύχναστη γέφυρά τους: Να χάσουν την αίσθηση του χρόνου. Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να περπατήσουν δωρεάν μέσα από ένα μακρύ, σκοτεινό τούνελ χωρίς το φως της ημέρας.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου προκαλούν δέος. Η κατασκευή έχει μήκος 120 μέτρα και ύψος 18 μέτρα, όσο περίπου ένα εξαώροφο κτίριο. Αποτελείται από 80 υφασμάτινες αψίδες γεμισμένες με 20.000 κυβικά μέτρα αέρα, ενώ το συνολικό της βάρος είναι μόλις πέντε τόνοι. Το ύφασμα ράφτηκε στο χέρι από 25 τεχνίτες σε ένα χωριό της Βρετάνης.

Ο JR τόνισε ότι η εγκατάσταση δεν προκαλεί καμία φθορά στην ιστορική γέφυρα, καθώς δεν γίνεται καμία παρέμβαση στην πέτρα του μνημείου. Οι μηχανικοί του έργου είχαν μάλιστα δοκιμάσει επανειλημμένα την ασφαλή «κατάρρευση» της κατασκευής σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Le Pont Neuf se transforme en caverne, quarante ans après avoir été enveloppé par Christo et Jeanne-Claude pic.twitter.com/yxsnh5YHnd — BFM (@BFMTV) May 21, 2026

Το έργο αποτελεί φόρο τιμής στους θρυλικούς καλλιτέχνες Christo και η Jeanne-Claude, οι οποίοι είχαν τυλίξει την ίδια γέφυρα με ένα απαλό χρυσό ύφασμα το 1985 μετά από μια δεκαετία διαπραγματεύσεων με το δημαρχείο, προσελκύοντας τρία εκατομμύρια επισκέπτες σε δύο εβδομάδες. Ο JR παραδέχτηκε ότι είναι αρκετά δύσκολο να ακολουθείς τα βήματα τέτοιων δημιουργών. Η ιδέα του όπως εξηγεί, ήταν να επαναφέρει τα φυσικά και ορυκτά στοιχεία στην καρδιά της πόλης. Δεν καλύπτει τη γέφυρα, αλλά την «απογυμνώνει», επιστρέφοντάς τη στις ασβεστολιθικές πέτρες από τις οποίες χτίστηκε το ίδιο το Παρίσι.

Παράλληλα, η σπηλιά λειτουργεί και ως μια προειδοποίηση, αποτελώντας μια αναφορά στην αλληγορία του σπηλαίου του Πλάτωνα, όπου οι δεσμώτες μπερδεύουν τις σκιές του τοίχου με την πραγματικότητα. Ο JR αναρωτιέται ποιες είναι οι σύγχρονες σπηλιές μας, δίνοντας την απάντηση ότι είναι τα τηλέφωνά μας, καθώς πιστεύουμε ότι ο αλγόριθμος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι η ίδια η πραγματικότητα.

Η εγκατάσταση θα παραμείνει ανοιχτή όλο το 24ωρο από τις 6 έως τις 28 Ιουνίου, με τη γέφυρα να κλείνει για την κυκλοφορία οχημάτων. Θα είναι ορατή από τις όχθες του Σηκουάνα, από τα πλοιάρια του ποταμού αλλά ακόμη και από την κορυφή του Eiffel Tower. Το έργο θα συμπέσει χρονικά με την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής και τη νυχτερινή καλλιτεχνική διοργάνωση Nuit Blanche.

Όταν η εγκατάσταση αποσυναρμολογηθεί, το ύφασμα θα επαναχρησιμοποιηθεί ή θα ανακυκλωθεί. Όπως αρέσκεται να λέει ο JR, ο αέρας δεν αφήνει σημάδια.