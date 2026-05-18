Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Ο Γάλλος τραγουδιστής και ηθοποιός Πατρίκ Μπρουέλ, που αντιμετωπίζει πολλαπλές καταγγελίες για βιασμό, διαμαρτυρήθηκε για την αθωότητά του την Κυριακή και είπε ότι δεν θα απομακρυνθεί από τη δουλειά του.

Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε νωρίτερα την Κυριακή ότι ο Μπρουέλ βρίσκεται υπό έρευνα για τουλάχιστον τέσσερις καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση στη Γαλλία, και ότι οι υποθέσεις θα ερευνηθούν από κοινού.

«Δεν έχω αναγκάσει ποτέ μια γυναίκα», έγραψε ο Μπρουέλ σε μια δήλωση που κοινοποιήθηκε στη σελίδα του στο Instagram. «Και αν έχω πληγώσει κάποια, το μετανιώνω ειλικρινά».

Ο εβραιο-αλγερινής καταγωγής Πατρίκ Μπρουέλ, ο οποίος έχει μια σειρά από άλμπουμ με κορυφαίες πωλήσεις και εμφανίστηκε σε περισσότερες από 40 ταινίες, αντιμετωπίζει επίσης ξεχωριστή έρευνα στο Βέλγιο μετά από καταγγελία για φερόμενη σεξουαλική επίθεση στις Βρυξέλλες που υποβλήθηκε τον Μάρτιο.

Ο 67χρονος, ο οποίος παίζει σε μια παράσταση στο Παρίσι, έχει προγραμματίσει να ξεκινήσει μια περιοδεία συναυλίας στις 16 Ιουνίου που θα τον ταξιδέψει στη Γαλλία, καθώς και στην Ελβετία, το Βέλγιο και τον Καναδά.

Ένα petition, το οποίο υποστηρίζεται και κυκλοφορεί από φεμινιστικές ομάδες, ζητά την ακύρωση των συναυλιών.

Όμως ο Μπρουέλ επέμεινε την Κυριακή ότι «θα συνεχίσει να κάνει τη δουλειά μου, με την ίδια αφοσίωση και το ίδιο πάθος».

Από τον Μάρτιο, ο γαλλικός ιστότοπος ειδήσεων Mediapart δημοσίευσε καταγγελίες γυναικών που κατηγόρησαν τον Μπρουέλ για σεξουαλική παρενόχληση και σεξουαλική επίθεση.

Η δήλωση του Μπρουέλ την Κυριακή αφορούσε τους ισχυρισμούς που έγιναν στο Mediapart από την τηλεοπτική παρουσιάστρια Φλαβί Φλαμάν.

Την Κυριακή ο Μπρουέλ είπε ότι η σχέση τους δεν ήταν «ούτε βίαιη, ούτε καταναγκαστική, ούτε κρυφή».

«Δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ τη φήμη μου για να κακοποιήσω κανέναν ή να αποκτήσω μη συναινετικές σχέσεις», έγραψε. «Καταλαβαίνω ότι η διαφορά ηλικίας μας μπορεί να μπορεί να μην αρέσει σήμερα. Καταλαβαίνω επίσης ότι η φήμη ή η θέση μπορεί να παραμορφώσει μια ρομαντική σχέση».

Και πρόσθεσε: «Επί εβδομάδες, πολλές φωνές ζητούν τη δημόσια καταδίκη μου, χωρίς δίκη, σαν να έφτανε ο τεράστιος αριθμός των κατηγοριών για να αποδειχθεί η αλήθεια. Θα εξαρτηθεί από το δικαστικό σύστημα, στο οποίο έχω απόλυτη πίστη, να ρίξω φως σε αυτές τις κατηγορίες. το έχει κάνει στο παρελθόν. Θα πολεμήσω ενώπιόν του για να υπερασπιστώ την αλήθεια».

Ο δικηγόρος του Μπρουέλ, Κριστόφ Ινγκρέιν, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τα δικαστήρια είχαν ήδη αποφανθεί για ορισμένες από τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν σε βάρος του πελάτη του.

Αυτές περιλαμβάνουν κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση και επίθεση από δύο θεραπευτές μασάζ το 2019. Μια προκαταρκτική έρευνα έκλεισε λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων.

Ο σταρ είναι ο τελευταίος σε μια σειρά από διασημότητες του γαλλικού κινηματογράφου και της μουσικής που αντιμετωπίζει καταγγελίες σεξουαλικής επίθεσης.

Πέρυσι, ο θρύλος του κινηματογράφου Ζεράρ Ντεπαρντιέ κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική επίθεση σε δύο γυναίκες κατά τη διάρκεια γυρισμάτων ταινίας το 2021 και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 18 μηνών με αναστολή. Η έφεσή του θα εκδικαστεί τον Νοέμβριο.