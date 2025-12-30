Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ δια του Εκπροσώπου του, Στεφάν Ντουζαρίκ, χαιρετίζει την ανακοίνωση των ΗΠΑ για μια αρχική οικονομική δέσμευση ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς το ζωτικής σημασίας ανθρωπιστικό έργο των Ηνωμένων Εθνών σε όλο τον κόσμο.

“Η συνεισφορά αυτή θα ενισχύσει την ικανότητά μας να σώζουμε ζωές, να παρέχουμε βοήθεια στους πιο ευάλωτους και να μειώνουμε την ανθρώπινο πόνο.

Κάθε δολάριο μετράει – και δεσμευόμαστε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο αυτή τη στήριξη, ώστε να επιτύχουμε πραγματικά αποτελέσματα για ανθρώπους που βρίσκονται σε απεγνωσμένη ανάγκη.

Ο Γενικός Γραμματέας καλεί όλους τους δωρητές να εντείνουν τις προσπάθειές τους, απέναντι στην κλιμακούμενη παγκόσμια ανθρωπιστική κρίση” αναφέρει η ανακοίνωση του ΓΓ του ΟΗΕ.