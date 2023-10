Ο νέος επικεφαλής της ισχυρής επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων της αμερικανικής Γερουσίας εμπόδισε χθες Τρίτη την εκταμίευση μέρους της στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ στην Αίγυπτο, αξίας περίπου 235 εκατομμυρίων δολαρίων, αφού ο προκάτοχός του βρέθηκε αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για υπόθεση διαφθοράς που συνδέεται με το Κάιρο.

Senator Ben Cardin, who replaced Bob Menendez as chairman of the Senate Foreign Relations Committee, blocks military aid to Egypt over its human rights record https://t.co/stGR5J70t8

— Bloomberg Canada (@BloombergCA) October 4, 2023