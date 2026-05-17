Ο γερουσιαστής Μπιλ Κάσιντι, ο οποίος ψήφισε υπέρ της καταδίκης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τις κατηγορίες της διαδικασίας μομφής το 2021, έχασε τις προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικάνων στη Λουιζιάνα, καθώς δύο αντίπαλοί του που είχαν ταχθεί στο πλευρό του Τραμπ προκρίθηκαν στον δεύτερο γύρο.

Η βουλευτής Τζούλια Λέτλοου, η οποία είχε την υποστήριξη του Τραμπ στην κούρσα, θα αντιμετωπίσει τον κρατικό ταμία Τζον Φλέμινγκ στον δεύτερο γύρο των προκριματικών εκλογών στις 27 Ιουνίου, σύμφωνα με το NBC News.

Η ήττα του Κάσιντι ενισχύει περαιτέρω την επιρροή του Τραμπ στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, καθώς ο πρόεδρος επιδιώκει να εκδικηθεί τους Ρεπουμπλικάνους που του έχουν αντιταχθεί στο παρελθόν. Αυτό σημαίνει επίσης ότι ένας ακόμη Ρεπουμπλικανός που ψήφισε υπέρ της καταδίκης του Τραμπ κατά τη διαδικασία μομφής του 2021 δεν θα επιστρέψει στο Κογκρέσο το επόμενο έτος.

