Επιμέλεια: Κλεάνθης Γρίβας

Μετά από μια εβδομάδα κατασκήνωσης των οικογενειών των ομήρων έξω από την κατοικία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ, Ισραηλινοί διαμαρτυρήθηκαν σε όλο το Ισραήλ κατά της εισβολής των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων στη Γάζα, καθώς οι φόβοι για τη ζωή των ομήρων εντείνονται.

Μπαρ Πέλεγκ, Άντι Χασμονάι, Ήντεν Σόλομον, Ντέια Χατζ Γιαχία και Ίντο Εφράτι

HAARETZ – 20 Σεπτεμβρίου 2025

Χιλιάδες Ισραηλινοί διαμαρτυρήθηκαν στο Τελ Αβίβ, την Ιερουσαλήμ και σε διάφορες πόλεις σε όλη τη χώρα το βράδυ του Σαββάτου, 20/9, ζητώντας την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας και αντιτιθέμενοι στην περαιτέρω εισβολή του ισραηλινού στρατού στην πόλη της Γάζας, καθώς οι οικογένειες προειδοποίησαν ότι η κίνηση αυτή θα θέσει περαιτέρω σε κίνδυνο τα αγαπημένα τους πρόσωπα που κρατούνται ως όμηροι της Χαμάς.

Ένας διαδηλωτής συνελήφθη στην Ιερουσαλήμ και μετά την κύρια συγκέντρωση, οι διαδηλωτές μετακινήθηκαν σε διαμαρτυρία έξω από την κατοικία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας συγκέντρωσης στην Πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ, ο Γιοτάμ Κοέν, αδελφός του απαχθέντος στρατιώτη Νίμροντ Κοέν, κατηγόρησε τον Νετανιάχου ότι εξέδωσε θανατική καταδίκη για τους ομήρους. Είπε:

«Η συμφωνία έχει τορπιλιστεί με τον πιο επιθετικό δυνατό τρόπο, οι σχέσεις με τους μεσολαβητές έχουν επιδεινωθεί και η μοίρα 20 ομήρων έχει σφραγιστεί, μαζί με 28 άλλους». Και Απευθυνόμενος στους επικεφαλής του αμυντικού κατεστημένου του Ισραήλ, είπε:

«Η ευθύνη για την τύχη των ομήρων και των στρατιωτών βαρύνει επίσης εσάς. Είστε υπεύθυνοι και φταίτε για κάθε στρατιώτη που πέφτει και για κάθε όμηρο που βασανίζεται και δολοφονείται. Στο τέλος, δεν θα μπορείτε να πείτε: “Απλώς εκτελούσα εντολές” ή “διευκρινίσαμε τους κινδύνους και τις ευκαιρίες στους πολιτικούς ηγέτες”. Αυτό δεν θα ισχύει πλέον».

Ο Κόεν απηύθυνε στα αγγλικά, έκκληση στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ:

«Όταν ανέλαβες τα καθήκοντά σου, μας έδωσες μια αχτίδα ελπίδας ότι έρχεται η σωτηρία για όλους τους ομήρους και ότι εσύ είσαι αυτός που περιμέναμε. Τερματίστε τον πόλεμο και δώστε μας πίσω τους αγαπημένους μας που σαπίζουν στη Γάζα».

Ο Άλον Νιμρόντι, πατέρας του Ταμίρ Νιμρόντι, ενός Ισραηλινού στρατιώτη που αιχμαλωτίστηκε και για τον οποίο υπάρχει σοβαρή ανησυχία για τη ζωή του, κάλεσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου:

«Στο κατώφλι της νέας χρονιάς, μιας νέας εβραϊκής χρονιάς, δείξτε μας ποιες είναι οι εβραϊκές αξίες. Φέρτε τους γιους και τις κόρες μας πίσω, όχι μέσω επικίνδυνων και άσκοπων μαχών, αλλά μέσω μιας άμεση συνολικής, άμεσης συμφωνίας».

Ο Οφίρ Μπρασλάβσκι, πατέρας του ομήρου Ρομ Μπρασλάβσκι, μιλώντας στη διαμαρτυρία στην Ιερουσαλήμ, είπε:

«Η επιχείρηση στη Γάζα θυσιάζει τους ομήρους. Και για ποιο λόγο; Για έναν αιώνιο πόλεμο και την ίδρυση οικισμών στη Γάζα;»

«Ξέρω ένα πράγμα. Αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει και θα τελειώσει με μια συμφωνία για τον πόλεμο και μια συμφωνία για τους ομήρους. Το ερώτημα είναι – πόσοι όμηροι θα πεθάνουν μέχρι να συμβεί αυτό; Πόσοι στρατιώτες;»

«Η αστυνομία εκκένωσε βίαια τις οικογένειες των ομήρων που ήρθαν να διαμαρτυρηθούν έξω από την κατοικία του Νετανιάχου. Έβαλαν αδιαφανείς οθόνες, για να μην μας κοιτάξει στα μάτια ο πρωθυπουργός και η σύζυγός του, ο Θεός να μας φυλάει. Μετά, έστησαν φράχτες γύρω μας, σαν να είμασταν μαϊμούδες σε ζωολογικό κήπο. Αλλά δεν θα τα παρατήσουμε».

«Αγωνίζομαι για τη ζωή του γιου μου εδώ και 715 ημέρες. Έχω δοκιμάσει τα πάντα. Αλλά ο πρωθυπουργός μου, τον οποίο ψήφισα, δεν μου αφήνει άλλη επιλογή. Θα συνεχίσω να έρχομαι στην οδό Γάζας, στην κατοικία του πρωθυπουργού στην Ιερουσαλήμ. Και δεν θα φύγουμε από εδώ»…

