Με τη συμμετοχή μελών της οικογένειάς του αναμένεται να πραγματοποιηθεί η επικείμενη επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, τον επόμενο μήνα.

Όπως έγινε γνωστό, ο γιος του, Έρικ Τραμπ, και η σύζυγός του, Λάρα Τραμπ, θα τον συνοδεύσουν στο ταξίδι που προγραμματίζεται για τις 14-15 Μαΐου.

Εκπρόσωπος του Trump Organization διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η παρουσία του Έρικ Τραμπ θα είναι σε προσωπική βάση και δεν συνδέεται με επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Έρικ Τραμπ «είναι υπερήφανος για τον πατέρα του και παρίσταται ως υποστηρικτικός γιος», χωρίς να έχει επιχειρηματική εμπλοκή στην Κίνα ή σχέδια ανάπτυξης δραστηριοτήτων στη χώρα. Επισημάνθηκε επίσης ότι δεν θα συμμετάσχει σε ιδιωτικές συναντήσεις, αλλά θα περιοριστεί σε συμβολική παρουσία στο πλευρό του Προέδρου.

Ωστόσο, η κίνηση αυτή ενδέχεται να προκαλέσει αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον, δεδομένου ότι η διαχείριση της προσωπικής περιουσίας και των επιχειρηματικών συμφερόντων του Τραμπ βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό στα χέρια της οικογένειάς του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ είχε στο παρελθόν επικρίνει τον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, όταν ο γιος του, Χάντερ Μπάιντεν, τον είχε συνοδεύσει στην Κίνα κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Αντιπροέδρου. Ο Τραμπ είχε κατηγορήσει τον Χάντερ Μπάιντεν ότι αξιοποίησε τη θέση επιρροής του πατέρα του για οικονομικά οφέλη, κατηγορίες που η οικογένεια Μπάιντεν έχει απορρίψει.

Μέχρι στιγμής, η Κινεζική Πρεσβεία στην Ουάσιγκτον δεν έχει απαντήσει σε σχετικό αίτημα σχολιασμού.