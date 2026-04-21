Ο Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ δεν πάει στο Πακιστάν για διαπραγματεύσεις αν δεν μεταβεί στη χώρα πρώτα ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, ο οποίος είναι και ο επικεφαλής της ιρανικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, φέρεται να δήλωσε ότι αναμένει την αναχώρηση του επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας Τζέι Ντι Βανς πριν πάει ο ίδιος στο Ισλαμαμπάντ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι νωρίτερα ο Γκαλιμπάφ, είχε αποκλείσει διεξαγωγή νέου γύρου συνομιλιών «όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν την Ισλαμική Δημοκρατία».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τζέι Ντι Βανς αναχωρεί από ώρα σε ώρα από την Ουάσινγκτον για το Ισλαμαμπάντ.