Το Νόμπελ Ειρήνης 2026 απονεμήθηκε σήμερα, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, στην Νάβι Πιλάι και το Ισραήλ αντέδρασε. Η κίνηση αυτή από την Επιτροπή του Νόμπελ νομιμοποιεί το «αντισραηλινό μίσος και τις προκαταλήψεις» και «ο Γιόζεφ Γκέμπελς σίγουρα χειροκροτεί από την κόλαση», λέει το Ισραήλ… Ξεχνώντας ότι είναι υπεύθυνο για μια γενοκτονία.

Σημειώνεται πως 85χρονη Νάβι Πιλάι ήταν επικεφαλής της Ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ για τα παλαιστινιακά εδάφη. Σε έκθεση της τον Σεπτέμβριο του 2025 κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία κατά της Παλαιστίνης.

«Αν υπήρχε βραβείο για τα ψέματα, το μίσος και τις συκοφαντίες, η Νάβι Πιλάι δεν θα ήταν απλώς μια υποψήφια. Θα ήταν η κορυφαία υποψήφια. Ο ρόλος της στην αμείλικτη, πολιτικά υποκινούμενη δαιμονοποίηση του Ισραήλ και στην προώθηση του “γενοΨΕΜΑΤΟΣ” μιλάει από μόνος του», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η ανάρτηση του ισραηλινού ΥΠΕΞ στο Χ:

If there were an award for lies, hatred, and blood libels, Navi Pillay wouldn’t just be a contender. She’d be a frontrunner. Her role in the relentless, politically motivated demonization of Israel and promotion of the genoLIE speaks volumes. Awarding Pillay the Nobel Peace Prize isn’t a recognition of justice. It’s the grotesque weaponization of an award to legitimize anti-Israel hatred and prejudice. Now that the Nobel commission has rewarded the biggest lie of the 21st century, Joseph Goebbels is certainly applauding from hell. — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 9, 2026

«Η απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην Πιλάι δεν αποτελεί αναγνώριση της δικαιοσύνης. Είναι η αποκρουστική εργαλειοποίηση ενός βραβείου σε όπλο για τη νομιμοποίηση του μίσους και των προκαταλήψεων κατά του Ισραήλ», συμπλήρωσε.

«Τώρα που η Επιτροπή Νόμπελ επιβράβευσε το μεγαλύτερο ψέμα του 21ου αιώνα, ο Γιόζεφ Γκέμπελς σίγουρα χειροκροτεί από την κόλαση», κλείνει την ανάρτησή του το ισραηλινό ΥΠΕΞ.

Λίγα λόγια για τη Νάβι Πιλάι

Η Ναβανεθέμ «Νάβι» Πιλάι γεννήθηκε στη Νότια Αφρική και έχει γράψει ιστορία με τη δράση της στον νομικό και ανθρωπιστικό στίβο.

Υπήρξε η πρώτη μη λευκή γυναίκα δικαστής στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νότιας Αφρικής. Υπηρέτησε ως δικαστής στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) και διετέλεσε πρόεδρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τη Ρουάντα.

Ηγήθηκε του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (2008–2014). Διετέλεσε επικεφαλής της Ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ, η οποία σε έκθεσή της τον Σεπτέμβριο του 2025 εξαπέλυσε βαρύτατες κατηγορίες κατά του Ισραήλ για διαπραχθείσα γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας.

Η αντίδραση του ΟΗΕ για τη βράβευση

Το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη Γενεύη υποδέχθηκε με ενθουσιασμό την είδηση της απονομής του Νόμπελ Ειρήνης στην πρώην επικεφαλής του.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου, Σαμπία Μαντού, δήλωσε στους δημοσιογράφους:«Είναι μια υπέροχη είδηση.Χρειαζόμαστε περισσότερη αφοσίωση και δέσμευση στα ανθρώπινα δικαιώματα».

Σημειώνεται ότι η φετινή απονομή συμπίπτει με τη συμπλήρωση 125 ετών από τη θέσπιση του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης.