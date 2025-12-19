Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες (φωτό), χαιρετίζει την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να εκλέξει τον Μπαρχάμ Άχμεντ Σαλίχ, από το Ιράκ, ως τον επόμενο Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), για θητεία πέντε ετών.

Ο κ. Σαλίχ θα διαδεχθεί τον Φ. Γκράντι, από την Ιταλία, στον οποίο ο Γενικός Γραμματέας εξέφρασε την ειλικρινή ευγνωμοσύνη του για την ηγεσία του και τις ακούραστες προσπάθειές του στην προστασία προσφύγων, εκτοπισμένων και ανιθαγενών.

Έχοντας υπηρετήσει ως Πρόεδρος του Ιράκ (2018-2022) και διαθέτοντας καριέρα άνω των τριών δεκαετιών στη δημόσια διοίκηση στο Ιράκ και στην Περιφέρεια του Κουρδιστάν, ο κ. Σαλίχ φέρνει μαζί του υψηλού επιπέδου διπλωματική, πολιτική και διοικητική εμπειρία. Το υπόβαθρό του περιλαμβάνει συνεργασία με διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς, καθώς και μια ουσιαστική οπτική και εμπειρία σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ανθρωπιστικής δράσης, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής του εμπειρίας ως πρόσφυγας, διαπραγματευτής κρίσεων και αρχιτέκτονας εθνικών μεταρρυθμίσεων.

Διετέλεσε δύο φορές Πρωθυπουργός της Περιφερειακής Κυβέρνησης του Κουρδιστάν (2001-2004, 2009-2012) και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης του Ιράκ (2004-2009), ενώ παράλληλα άσκησε καθήκοντα Υπουργού Προγραμματισμού (2004-2006). Διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην ανοικοδόμηση και οικονομική ανάκαμψη του Ιράκ μετά το 2003, συμπεριλαμβανομένης της διαπραγμάτευσης του International Compact with Iraq με τα Ηνωμένα Έθνη και την Παγκόσμια Τράπεζα.

Ο κ. Σαλίχ υπηρετεί σήμερα ως Senior Fellow στο Belfer Center for Science and International Affairs της Harvard Kennedy School στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και ως Leadership Fellow στο Middle East Institute στην Ουάσιγκτον.

Ως ιδρυτής και Πρόεδρος του American University of Iraq, Sulaimani (AUIS), ο κ. Σαλίχ είναι κάτοχος διδακτορικού (PhD) στη Στατιστική και στις Εφαρμογές Υπολογιστών στην Μηχανική από το Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού (BSc) από το Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ. Εκτός από τη μητρική του κουρδική και αραβική, μιλά άπταιστα αγγλικά.

Σαλίχ: «Συλλογική ευθύνη η προστασία των εκτοπισμένων σε μια εποχή παγκόσμιων κρίσεων»

Ο νεοεκλεγείς Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Μπαρχάμ Σαλίχ, υπογράμμισε ότι η προσωπική του εμπειρία ως πρόσφυγας θα καθοδηγήσει την άσκηση των καθηκόντων του, σημειώνοντας ότι «ως πρώην πρόσφυγας, γνωρίζω από πρώτο χέρι πώς η προστασία και οι ευκαιρίες μπορούν να αλλάξουν την πορεία μιας ζωής». Τόνισε ότι η ηγετική του προσέγγιση θα βασίζεται «στην ενσυναίσθηση, στον πραγματισμό και στην προσήλωση στο διεθνές δίκαιο».

Ο κ. Σαλίχ ανέδειξε ως κεντρική του προτεραιότητα «τους πρόσφυγες και όλους όσοι εξαναγκάζονται να φύγουν», υπογραμμίζοντας την ανάγκη να παραμείνει ο εκτοπισμός «μια προσωρινή κατάσταση, όχι ένα μόνιμο πεπρωμένο». Σε μια περίοδο πρωτοφανών ποσοστών εκτοπισμού παγκοσμίως, επεσήμανε ότι η αποτελεσματική δράση της UNHCR απαιτεί «ανανεωμένη εστίαση στον αντίκτυπο, τη λογοδοσία και την αποτελεσματικότητα».

Ο νέος Ύπατος Αρμοστής δεσμεύθηκε να οικοδομήσει πάνω στις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις της Υπηρεσίας και να ενισχύσει τη συνεργασία με κράτη, εταίρους και φορείς χρηματοδότησης, τονίζοντας ότι η αντιμετώπιση των αναγκών των εκτοπισμένων αποτελεί «μια συλλογική ευθύνη». Στόχος του, όπως είπε, είναι η κινητοποίηση των απαραίτητων πόρων και της «συλλογικής βούλησης» για τη στήριξη των πιο ευάλωτων πληθυσμών.

Ευχαρίστησε τον Γενικό Γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες και τη Γενική Συνέλευση «για την εμπιστοσύνη τους», καθώς και τον απερχόμενο Ύπατο Αρμοστή Φίλιπο Γκράντι για τη «βασισμένη σε αρχές και ακατάπαυστη ηγεσία του».

Κλείνοντας, δήλωσε ότι ανυπομονεί να συνεργαστεί με το προσωπικό της UNHCR, τις κυβερνήσεις και τις κοινότητες υποδοχής, αλλά «κυρίως με τους ίδιους τους πρόσφυγες», προκειμένου να προωθηθούν λύσεις αντάξιες «των υποσχέσεων και των κινδύνων του 21ου αιώνα».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ