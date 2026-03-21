Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες δηλώνει ότι συνεργάζεται «ενεργά» με το Συμβούλιο Ειρήνης του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, παρά τις κριτικές του προς τον οργανισμό.

«Υπάρχει ένας στόχος που ορίστηκε και εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας, και συνεργαζόμαστε ενεργά με τις δομές που δημιούργησε το Συμβούλιο Ειρήνης», δηλώνει ο Γκουτέρες σε συνέντευξή του στο Politico.

Χαιρετίζει τον στόχο του Συμβουλίου Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ να χρηματοδοτήσει και να υλοποιήσει τα βασικά στοιχεία ενός σχεδίου ανασυγκρότησης της Γάζας για την ανοικοδόμηση των παλαιστινιακών σπιτιών και υποδομών.

Ωστόσο, πέρα από αυτούς τους στόχους, ο Γκουτέρες δηλώνει ότι δεν βλέπει την ανάγκη ύπαρξης του Συμβουλίου.

«Όλα τα άλλα τώρα αποτελούν προσωπικό εγχείρημα του Προέδρου Τραμπ, στο οποίο έχει τον πλήρη έλεγχο των πάντων», λέει ο Γκουτέρες.

«Αυτός δεν είναι ο αποτελεσματικός τρόπος για την αντιμετώπιση των δραματικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Πρέπει να είμαστε σαφείς όσον αφορά το διεθνές δίκαιο, να είμαστε σαφείς όσον αφορά τις αξίες του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό είναι ουσιαστικό σε οποιαδήποτε ειρηνευτική πρωτοβουλία».

