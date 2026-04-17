Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εξήρε την κατάπαυση του πυρός «μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου» και κάλεσε «όλα τα μέρη» να την τηρήσουν «πλήρως», αναφέρει ανακοίνωση που δημοσιοποίησε ο εκπρόσωπός του Στεφάν Ντουζαρίκ στη Νέα Υόρκη.

«Ο Γενικός Γραμματέας καλωσορίζει την ανακοίνωση περί κατάπαυσης του πυρός δέκα ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ και στον Λίβανο» και εξαίρει τον «ρόλο των ΗΠΑ» για τη σύναψή της, αναφέρει το κείμενο, προσθέτοντας ότι «ελπίζει ότι η κατάπαυση του πυρός θα ανοίξει τον δρόμο για διαπραγματεύσεις».

«Παροτρύνει όλα τα μέρη να τηρήσουν πλήρως την κατάπαυση του πυρός και να συμμορφωθούν προς τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του διεθνούς δικαίου», προστίθεται στην ανακοίνωση, που χρησιμοποιεί διατυπώσεις που αφήνουν να εννοηθεί ότι απευθύνεται και στο σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν.

Ως προς αυτό, το κείμενο σημειώνει πως ο ΓΓ του ΟΗΕ «ελπίζει» πως θα εφαρμοστεί «πλήρως» η «απόφαση 1701 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας».

Η γραπτή δήλωση του Γκουτέρες

I welcome the announcement of a ceasefire between Israel & Lebanon, and commend the role of the US in facilitating it. I hope this will pave the way for negotiations towards a long-term solution to the conflict & contribute to ongoing efforts toward a lasting & comprehensive… — António Guterres (@antonioguterres) April 16, 2026

«Χαιρετίζω την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου και εκφράζω την εκτίμησή μου για τον ρόλο που διαδραμάτισαν οι ΗΠΑ στη διευκόλυνση της επίτευξής της.

Ελπίζω ότι αυτό θα ανοίξει τον δρόμο για διαπραγματεύσεις με στόχο μια μακροπρόθεσμη λύση στη σύγκρουση και θα συμβάλει στις συνεχιζόμενες προσπάθειες για μια διαρκή και ολοκληρωμένη ειρήνη στην περιοχή.

Καλώ όλους να τηρήσουν πλήρως την κατάπαυση του πυρός και να συμμορφώνονται πάντοτε με το διεθνές δίκαιο».