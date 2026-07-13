Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία του για την αναζωπύρωση των στρατιωτικών αντιπαραθέσεων στον Κόλπο, ζητώντας τον άμεσο τερματισμό των επιθέσεων και την επείγουσα επανέναρξη της διπλωματίας μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε δήλωση που εκδόθηκε από τον εκπρόσωπό του, ο Γενικός Γραμματέας αναφέρθηκε στη «σοβαρή κλιμάκωση» στην περιοχή, περιλαμβανομένων των ιρανικών επιθέσεων εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, των επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν και των ιρανικών πληγμάτων εναντίον στόχων σε γειτονικές χώρες.

«Όλες αυτές οι επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν», υπογραμμίζεται στη δήλωση.

Ο Γενικός Γραμματέας κάλεσε όλα τα μέρη να επιδείξουν «μέγιστη αυτοσυγκράτηση», να αποφύγουν περαιτέρω ενέργειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κλιμάκωση και να λάβουν άμεσα μέτρα αποκλιμάκωσης.

Προειδοποίησε ότι η επιστροφή σε εχθροπραξίες πλήρους κλίμακας θα είχε «καταστροφικές συνέπειες» για τους λαούς της περιοχής, τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, καθώς και την παγκόσμια οικονομία.

Ο Γενικός Γραμματέας επανέλαβε επίσης την ανάγκη αποκατάστασης της «πλήρους ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ».

Τέλος, προέτρεψε το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες να επαναλάβουν επειγόντως τις διαπραγματεύσεις και να διευθετήσουν τα εκκρεμή ζητήματα μέσω της διπλωματίας.