Ο συνδημιουργός της κωμικής σειράς Father Ted, Γκράχαμ Λίνεχαν φέρεται να συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Χίθροου στο Λονδίνο, ως ύποπτος για υποκίνηση βίας μέσω αναρτήσεών του στην πλατφόρμα Χ.

Η σύλληψη του Λίνεχαν έγινε από πέντε αστυνομικούς, κατά την άφιξή του στη Βρετανία από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο ίδιος ανέφερε στο Substack ότι οι αρχές ανησύχησαν για την υγεία του, με αποτέλεσμα αρχικά να μετρήσουν την αρτηριακή του πίεση και στη συνέχεια να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι ένας άνδρας περίπου 50 ετών συνελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου στο αεροδρόμιο Χίθροου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, προσθέτοντας ότι η κατάστασή του «δεν είναι επικίνδυνη για τη ζωή του» και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση «εν αναμονή περαιτέρω έρευνας».

Ο Λίνεχαν είπε, ωστόσο, ότι ο όρος της εγγύησής του ορίζει πως «δεν πρέπει να μπαίνει στο Twitter (πλατφόρμα Χ)» και ότι η σύλληψή του σχετίζεται με τρεις αναρτήσεις του στο X από τον Απρίλιο. Ο ίδιος κοινοποίησε στιγμιότυπα οθόνης (screenshots) από τις αναρτήσεις για τις οποίες είπε ότι συνελήφθη.

Η πρώτη ανάρτηση χαρακτήριζε «βίαιη, κακοποιητική πράξη» για μια τρανς γυναίκα να βρίσκεται σε έναν χώρο μόνο για γυναίκες και συνέχισε: «κάντε σκηνή, καλέστε την αστυνομία και αν όλα τα άλλα αποτύχουν, γρονθοκοπήστε τον στα γεννητικά όργανα».

Στη συνέχεια, έγραψε ότι κατά τη διάρκεια της αστυνομικής ανάκρισης μετά τη σύλληψη, «εξήγησα ότι το tweet με τη λέξη “γρονθοκοπώ” έγινε ως αστείο» και ότι αφορούσε «τη διαφορά ύψους μεταξύ ανδρών και γυναικών και σίγουρα όχι μια έκκληση για βία».

Η δεύτερη ανάρτησή του ήταν μια αεροφωτογραφία διαδηλωτών με τη λεζάντα «μια φωτογραφία που μπορείς να μυρίσεις».

Στην τρίτη ανάρτηση έγραψε ότι «μισεί» τους «μισογύνηδες και ομοφοβικούς», βρίζοντας.

Η Ντάουνινγκ Στριτ αρνήθηκε να σχολιάσει τη σύλληψή του Λίνεχαν. Εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ, ανέφερε από την πλευρά του ότι πρόκειται για επιχειρησιακή υπόθεση της αστυνομίας.

«Ο πρωθυπουργός και η υπουργός Εσωτερικών ήταν ξεκάθαροι σχετικά με τις προτεραιότητές τους για την εγκληματικότητα και την αστυνόμευση και αυτές είναι η αντιμετώπιση της αντικοινωνικής συμπεριφοράς, των κλοπών σε καταστήματα, της εγκληματικότητας στους δρόμους, καθώς και η μείωση των σοβαρών βίαιων εγκλημάτων, όπως η εγκληματικότητα με μαχαίρια και η βία κατά των γυναικών», ανέφερε.

Τι δήλωσε ο κωμικός

«Με συνέλαβαν επειδή προσέβαλα την τρανς μαφία» δήλωσε ο συνδημιουργός της κωμικής σειράς «Father Ted».

Ο ίδιος ανέφερε για το περιστατικό:

«Κάτι περίεργο συνέβη πριν καν επιβιβαστώ στην πτήση στην Αριζόνα. Όταν παρέδωσα το διαβατήριό μου στην πύλη, ο υπάλληλος μού είπε ότι δεν είχα θέση και έπρεπε να μου ξαναβγάλουν εισιτήριο. Εκείνη τη στιγμή, νόμιζα ότι ήταν απλώς μια αθώα ταλαιπωρία που κάνει τα αεροπορικά ταξίδια τόσο απολαυστικά. Αλλά εκ των υστέρων, ήταν σαφές ότι μου είχαν επισημάνει την κατάσταση. Κάποιος, κάπου, πιθανώς φορώντας μη πειστικό μακιγιάζ και τα εσώρουχα της αδερφής/συζύγου/μητέρας του, είχε κάνει ένα τηλεφώνημα.

Τη στιγμή που κατέβηκα από το αεροπλάνο στο Χίθροου, με περίμεναν πέντε ένοπλοι αστυνομικοί. Ούτε ένας, ούτε δύο – πέντε. Με συνόδευσαν σε έναν ιδιωτικό χώρο και μου είπαν ότι ήμουν υπό κράτηση για τρία tweets που είχα κάνει. Σε μια χώρα όπου οι παιδόφιλοι διαφεύγουν της καταδίκης, όπου τα εγκλήματα με μαχαίρι είναι εκτός ελέγχου, όπου οι γυναίκες δέχονται επιθέσεις και παρενοχλήσεις κάθε φορά που συγκεντρώνονται για να μιλήσουν, το κράτος είχε κινητοποιήσει πέντε ένοπλους αστυνομικούς για να συλλάβουν έναν κωμικό συγγραφέα για αυτά τα tweets (και όχι, σας υπόσχομαι, δεν τα επινοώ)».

Πηγές: spectator.co.uk & BBC