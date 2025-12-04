Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός και σύμβουλος του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα, θα συναντηθούν αργότερα σήμερα με τον Ουκρανό διαπραγματευτή Ρουστέμ Ουμέροφ στη Φλόριντα, μετά τη συνάντησή τους προχθές Τρίτη στη Μόσχα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ανέφερε χθες Τετάρτη Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Η συνάντηση, που θα γίνει στο Μαϊάμι, ακολουθεί τη διαβεβαίωση του Αμερικανού προέδρου χθες πως ο Ρώσος ομόλογός του θέλει να «βάλει τέλος στον πόλεμο» στην Ουκρανία.